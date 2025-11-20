путинский патриарх кирилл после обстрела Тернополя заявил, что россия в войне не нарушает заповедь "не убий"

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 6748 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10317 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13386 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20761 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27679 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40055 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22484 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24879 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25226 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21580 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26357 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14472 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22965 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13252 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6764 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13394 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23229 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40062 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58956 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6504 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26568 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39382 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53249 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75078 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

путинский патриарх кирилл после обстрела Тернополя заявил, что россия в войне не нарушает заповедь "не убий"

Киев • УНН

 • 14398 просмотра

На заседании собора "русского народа" путинский патриарх кирилл оправдал российские преступления и трактовал по-своему заповедь "не убий".

путинский патриарх кирилл после обстрела Тернополя заявил, что россия в войне не нарушает заповедь "не убий"

Пока российские ракеты снова летели по украинским городам, российский патриарх Кирилл, верный духовный прислужник путинской войны, решил объяснить миру, почему это, оказывается, не противоречит Библии. Сделал он это на заседании всемирного собора "русского народа". Об этом пишет УНН.

Детали 

А что же заповедь "не убивай", спросят наши оппоненты? На это есть простой и понятный ответ. Когда зло забирает жизни людей, когда враг угрожает жизни стариков и малых, женщин и детей, тогда бездействие недопустимо. Именно поэтому в основах социальной концепции русской православной церкви в разделе "война и мир" используется понятие "справедливой войны". Кто возьмет меч – от меча и погибнет" 

– цинично сказал Кирилл.

ч. российский патриарх Кирилл скрывается в налоговой системе как Иван Прохоров - СМИ

патриарх РФ утверждает, что заповедь "не убий" якобы не является универсальным запретом для всех обстоятельств. В его трактовке она запрещает убийство "невинного" или "ближнего", но не распространяется на тех, кого он считает врагами или угрозой. 

По словам друга Путина, убийцы и диктатора, убийство на войне – это совсем другое, а солдаты, идущие в бой, якобы совершают не грех, а выполняют свой "долг". Он подает это так, будто религия позволяет применять силу против тех, кого власть определила как "опасных".

ч. В РПЦ определили новых кураторов для работы по Украине - ГУР

Иными словами, пока ракеты стартуют с российских установок, а не с чужих – все "духовно оправдано". Даже если взрывы раздаются в мирном Тернополе.

Напомним

Из-за ракетного удара россиян по Тернополю известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей. 

Спасателям удалось спасти 46 человек, среди них 7 детей. 

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 18 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Украина
Тернополь