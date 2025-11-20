путинский патриарх кирилл после обстрела Тернополя заявил, что россия в войне не нарушает заповедь "не убий"

Пока российские ракеты снова летели по украинским городам, российский патриарх Кирилл, верный духовный прислужник путинской войны, решил объяснить миру, почему это, оказывается, не противоречит Библии. Сделал он это на заседании всемирного собора "русского народа". Об этом пишет УНН.

А что же заповедь "не убивай", спросят наши оппоненты? На это есть простой и понятный ответ. Когда зло забирает жизни людей, когда враг угрожает жизни стариков и малых, женщин и детей, тогда бездействие недопустимо. Именно поэтому в основах социальной концепции русской православной церкви в разделе "война и мир" используется понятие "справедливой войны". Кто возьмет меч – от меча и погибнет"

– цинично сказал Кирилл.

патриарх РФ утверждает, что заповедь "не убий" якобы не является универсальным запретом для всех обстоятельств. В его трактовке она запрещает убийство "невинного" или "ближнего", но не распространяется на тех, кого он считает врагами или угрозой.

По словам друга Путина, убийцы и диктатора, убийство на войне – это совсем другое, а солдаты, идущие в бой, якобы совершают не грех, а выполняют свой "долг". Он подает это так, будто религия позволяет применять силу против тех, кого власть определила как "опасных".

Иными словами, пока ракеты стартуют с российских установок, а не с чужих – все "духовно оправдано". Даже если взрывы раздаются в мирном Тернополе.

Из-за ракетного удара россиян по Тернополю известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей.

Спасателям удалось спасти 46 человек, среди них 7 детей.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 18 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.