путінський патріарх кирил після обстрілу Тернополя заявив, що росія у війні не порушує заповідь "не убий"
Київ • УНН
На засіданні собору "руского народу" путінський патріарх кирил виправдав російські злочини та трактував по-своєму заповідь "не убий".
Поки російські ракети знову летіли по українських містах, російський патріарх кирил, вірний духовний прислужник путінської війни, вирішив пояснити світу, чому це, виявляється, не суперечить Біблії. Зробив він це на засіданні всесвітнього собору "русского народа". Про це пише УНН.
Деталі
А що ж заповідь "не вбивай", запитають наші опоненти? На це є проста й зрозуміла відповідь. Коли зло забирає життя людей, коли ворог загрожує життю старих і малих, жінок і дітей, тоді бездіяльність є неприпустимою. Саме тому в основах соціальної концепції російської православної церкви в розділі "війна і мир" використовується поняття "справедливої війни". Хто візьме меч – від меча і загине"
патріарх рф стверджує, що заповідь "не убий" нібито не є універсальною забороною для всіх обставин. У його трактуванні вона забороняє вбивство "невинного" чи "ближнього", але не поширюється на тих, кого він вважає ворогами або загрозою.
За словами друга путіна, вбивці та диктатора, вбивство на війні – це зовсім інше, а солдати, які йдуть у бій, начебто чинять не гріх, а виконують свій "обов’язок". Він подає це так, ніби релігія дозволяє застосовувати силу проти тих, кого влада визначила як "небезпечних".
Іншими словами, поки ракети стартують з російських установок, а не з чужих – усе "духовно виправдано". Навіть якщо вибухи лунають у мирному Тернополі.
Нагадаємо
Через ракетний удар росіян по Тернополю відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей.
Рятувальникам вдалося врятувати 46 людей, серед них 7 дітей.
Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що 18 осіб досі вважаються зниклими.