В рпц визначили нових кураторів для роботи по Україні - ГУР
Київ • УНН
кремль визначив нових представників РПЦ, відповідальних за просування ідей "русского мира" в Україні. Вони мають організувати контакти з проросійськими елементами та координувати провокації.
кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей "русского мира" в Україні. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, пише УНН.
Влада держави-агресора росії продовжує спроби розхитати єдність українського суспільства. Для реалізації політичних інтересів рф в Україні кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей "русского міра" в Україні
До цього переліку увійшли:
- митрополит
антоній (антон юрьєвіч сєврюк) - голова відділу зовнішніх церковних зв’язків рпц, наближений до патріарха кіріла. Має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси кремля під виглядом церковної дипломатії.
- митрополит діонісій (пьотр ніколаєвіч порубай) — митрополит омський і таврійський, активний пропагандист кремлівської ідеології та концепції “русского міра”.
- митрополит павєл (ґєоргій васільєвіч пономарьов) - патріарший намісник московської митрополії, відповідальний за роботу рпц у країнах ближнього зарубіжжя.
- митрополит варсонофій (анатолій владіміровіч судаков) - голова санкт-петербурзької митрополії, тісно пов’язаний із силовими структурами рф. Бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.
За даними ГУР, вони мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями, центр яких розташовано в росії, та іншими проросійськими елементами в Україні, передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах кремля.
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