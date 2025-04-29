В рпц визначили нових кураторів для роботи по Україні - ГУР

кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей "русского мира" в Україні. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, пише УНН.

Влада держави-агресора росії продовжує спроби розхитати єдність українського суспільства. Для реалізації політичних інтересів рф в Україні кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей "русского міра" в Україні - йдеться у повідомленні.

До цього переліку увійшли:

митрополит антоній (антон юрьєвіч сєврюк) - голова відділу зовнішніх церковних зв’язків рпц, наближений до патріарха кіріла. Має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси кремля під виглядом церковної дипломатії.

митрополит діонісій (пьотр ніколаєвіч порубай) — митрополит омський і таврійський, активний пропагандист кремлівської ідеології та концепції “русского міра”.

митрополит павєл (ґєоргій васільєвіч пономарьов) - патріарший намісник московської митрополії, відповідальний за роботу рпц у країнах ближнього зарубіжжя.

митрополит варсонофій (анатолій владіміровіч судаков) - голова санкт-петербурзької митрополії, тісно пов’язаний із силовими структурами рф. Бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.

За даними ГУР, вони мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями, центр яких розташовано в росії, та іншими проросійськими елементами в Україні, передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах кремля.

Під прикриттям "релігійної співпраці" рпц продовжує виконувати функції інструмента гібридного впливу росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні - зазначили в ГУР.

В Україні 14 митрополитів рпц запідозрили у сприянні окупації українських територій