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В рпц определили новых кураторов для работы по Украине - ГУР

Киев • УНН

 • 632 просмотра

кремль определил новых представителей РПЦ, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине. Они должны организовать контакты с пророссийскими элементами и координировать провокации.

В рпц определили новых кураторов для работы по Украине - ГУР

кремль определил новых представителей русской православной церкви, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны, пишет УНН.

Власти государства-агрессора россии продолжают попытки расшатать единство украинского общества. Для реализации политических интересов рф в Украине кремль определил новых представителей русской православной церкви, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине

- говорится в сообщении.

В этот перечень вошли:

  • митрополит антоний (антон юрьевич севрюк) - глава отдела внешних церковных связей рпц, приближенный к патриарху кириллу. Имеет широкие связи в международных церковных кругах и активно продвигает политические интересы кремля под видом церковной дипломатии.
    • митрополит дионисий (пётр николаевич порубай) — митрополит омский и таврический, активный пропагандист кремлевской идеологии и концепции “русского мира”.
      • митрополит павел (георгий васильевич пономарев) - патриарший наместник московской митрополии, ответственный за работу рпц в странах ближнего зарубежья.
        • митрополит варсонофий (анатолий владимирович судаков) - глава санкт-петербургской митрополии, тесно связан с силовыми структурами рф. Принимает активное участие в реализации пропагандистских мероприятий под прикрытием церковной деятельности.

          По данным ГУР, они должны организовать и координировать контакты с религиозными организациями, центр которых расположен в россии, и другими пророссийскими элементами в Украине, передавать им указания от российских спецслужб и контролировать осуществление провокаций в интересах кремля.

          Под прикрытием "религиозного сотрудничества" рпц продолжает выполнять функции инструмента гибридного влияния россии, направленного на дестабилизацию ситуации в Украине

          - отметили в ГУР.

          В Украине 14 митрополитов рпц заподозрили в содействии оккупации украинских территорий22.04.25, 15:31 • 6238 просмотров

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

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