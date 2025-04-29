В рпц определили новых кураторов для работы по Украине - ГУР

кремль определил новых представителей русской православной церкви, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны, пишет УНН.

Власти государства-агрессора россии продолжают попытки расшатать единство украинского общества. Для реализации политических интересов рф в Украине кремль определил новых представителей русской православной церкви, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине - говорится в сообщении.

В этот перечень вошли:

митрополит антоний (антон юрьевич севрюк) - глава отдела внешних церковных связей рпц, приближенный к патриарху кириллу. Имеет широкие связи в международных церковных кругах и активно продвигает политические интересы кремля под видом церковной дипломатии.

митрополит дионисий (пётр николаевич порубай) — митрополит омский и таврический, активный пропагандист кремлевской идеологии и концепции “русского мира”.

митрополит павел (георгий васильевич пономарев) - патриарший наместник московской митрополии, ответственный за работу рпц в странах ближнего зарубежья.

митрополит варсонофий (анатолий владимирович судаков) - глава санкт-петербургской митрополии, тесно связан с силовыми структурами рф. Принимает активное участие в реализации пропагандистских мероприятий под прикрытием церковной деятельности.

По данным ГУР, они должны организовать и координировать контакты с религиозными организациями, центр которых расположен в россии, и другими пророссийскими элементами в Украине, передавать им указания от российских спецслужб и контролировать осуществление провокаций в интересах кремля.

Под прикрытием "религиозного сотрудничества" рпц продолжает выполнять функции инструмента гибридного влияния россии, направленного на дестабилизацию ситуации в Украине - отметили в ГУР.

В Украине 14 митрополитов рпц заподозрили в содействии оккупации украинских территорий