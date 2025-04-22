В Украине 14 митрополитов рпц заподозрили в содействии оккупации украинских территорий
Киев • УНН
Офис генпрокурора сообщил о подозрении 14 митрополитам РПЦ в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины. Они способствовали захвату имущества украинских церквей на оккупированных территориях.
14 митрополитам русской православной церкви сообщили о подозрении за содействие в захвате территорий Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении четырнадцати российским митрополитам в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины)
Детали
По информации, подозреваемые митрополиты русской православной церкви (рпц) в 2022-2024 годах способствовали захвату имущества украинских церквей во временно оккупированных районах Запорожской, Луганской Донецкой и Херсонской областей, а также в Крыму.
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По информации, подозреваемые назначили там подконтрольных им епископов. Также они навязывали верующим кремлевские нарративы, благословляли войну рф против Украины и оправдывали преступления оккупантов.
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