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В Украине 14 митрополитов рпц заподозрили в содействии оккупации украинских территорий

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Офис генпрокурора сообщил о подозрении 14 митрополитам РПЦ в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины. Они способствовали захвату имущества украинских церквей на оккупированных территориях.

В Украине 14 митрополитов рпц заподозрили в содействии оккупации украинских территорий

14 митрополитам русской православной церкви сообщили о подозрении за содействие в захвате территорий Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении четырнадцати российским митрополитам в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

По информации, подозреваемые митрополиты русской православной церкви (рпц) в 2022-2024 годах способствовали захвату имущества украинских церквей во временно оккупированных районах Запорожской, Луганской Донецкой и Херсонской областей, а также в Крыму.

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Выполняя решение российского синода о "присоединении" украинских религиозных общин в состав рпц, они захватили церковные сооружения и землю украинских епархий 

- отмечают правоохранители.

По информации, подозреваемые назначили там подконтрольных им епископов. Также они навязывали верующим кремлевские нарративы, благословляли войну рф против Украины и оправдывали преступления оккупантов.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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