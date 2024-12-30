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Благословил оккупантов на захват Изюма: митрополит УПЦ Елисей получил заочное подозрение

Благословил оккупантов на захват Изюма: митрополит УПЦ Елисей получил заочное подозрение

Киев  •  УНН

 • 15409 просмотра

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СБУ заочно сообщила о подозрении митрополиту Олегу Иванову (Елисею), который поддержал оккупантов в Изюме. После контрнаступления ВСУ он сбежал в рф, где регулярно посещает резиденцию патриарха Кирилла.

Митрополиту УПЦ (МП) Олегу Иванову (Елисею), который благословил оккупантов на захват Изюма, заочно сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция собрали доказательства подрывной деятельности на бывшего митрополита Изюмской и Купянской епархии УПЦ (МП) - Олега Иванова (Елисея), который скрывается в россии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после захвата части территории Харьковщины в начале полномасштабной войны клирик один из первых публично поддержал оккупантов и благословил их на войну против Украины.

"По материалам дела, фигурант навязывал прихожанам личные прокремлевские взгляды на своих проповедях и убеждал их поддержать рашистов. Кроме этого, он организовывал собрания духовенства епархии, где призывал других прихожан продвигать нарративы москвы во время проведения церковных литургий", - информирует СБУ.

СБУ задержала клирика УПЦ (МП), который передавал россии данные о ВСУ в Харькове25 нояб. 2024, 10:25 • 15387 просмотров

Впрочем, как сообщает СБУ, после контрнаступления ВСУ на Харьковщине в сентябре 2022 года Иванов сбежал вместе с российскими оккупантами в страну-агрессора.

"Там фигурант регулярно посещает резиденцию московского патриарха Кирилла и участвует в его церемониалах. Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Иванова в интересах кремля", - сообщает СБУ.

На основании собранных доказательств правоохранители заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку злоумышленник скрывается на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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