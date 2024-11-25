СБУ задержала клирика УПЦ (МП), который передавал россии данные о ВСУ в Харькове
Киев • УНН
Настоятель храма Харьковской епархии УПЦ (МП) собирал информацию о расположении войск ВСУ для вражеских ракетных ударов. Клирик передавал оккупантам данные через мессенджер с пометками на Google-картах.
Правоохранители задержали настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), который был информатором рф и шпионил за защитниками Харькова. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
По данным СБУ, по заказу рф клирик сливал информацию о Силах обороны в регионе. В частности, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и имеющееся вооружение на украинских блокпостах вблизи Харькова.
Также протоиерей отслеживал маршруты перемещения военной техники ВСУ в направлении передовой.
Полученные сведения клирик мессенджером направлял агрессору в виде отметок на гугл-картах и их детальным описанием.
По имеющейся информации, оккупанты планировали использовать эти разведданные для подготовки ракетно-бомбовых ударов по локациям Сил обороны, которые привлечены к защите Харькова
По данным следствия, 43-летний протоиерей начал выполнять вражеские задачи в октябре 2024 года. Он родился в Мелитополе и в течение 2009-2018 года находился на территории РФ.
Впоследствии он приехал в Харьков, где работал ИТ-специалистом епархиального управления УПЦ (МП) и был назначен настоятелем местного храма.
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Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с оккупантами. Также у него нашли российские рубли и кремлевские награды.
Клирику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Сейчас он находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.