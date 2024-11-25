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СБУ задержала клирика УПЦ (МП), который передавал россии данные о ВСУ в Харькове

СБУ задержала клирика УПЦ (МП), который передавал россии данные о ВСУ в Харькове

Киев  •  УНН

 • 5468 просмотра

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Настоятель храма Харьковской епархии УПЦ (МП) собирал информацию о расположении войск ВСУ для вражеских ракетных ударов. Клирик передавал оккупантам данные через мессенджер с пометками на Google-картах.

Правоохранители задержали настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), который был информатором рф и шпионил за защитниками Харькова. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

По данным СБУ, по заказу рф клирик сливал информацию о Силах обороны в регионе. В частности, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и имеющееся вооружение на украинских блокпостах вблизи Харькова.

Также протоиерей отслеживал маршруты перемещения военной техники ВСУ в направлении передовой.

Полученные сведения клирик мессенджером направлял агрессору в виде отметок на гугл-картах и их детальным описанием.

По имеющейся информации, оккупанты планировали использовать эти разведданные для подготовки ракетно-бомбовых ударов по локациям Сил обороны, которые привлечены к защите Харькова

- рассказали в СБУ.

По данным следствия, 43-летний протоиерей начал выполнять вражеские задачи в октябре 2024 года. Он родился в Мелитополе и в течение 2009-2018 года находился на территории РФ.

Впоследствии он приехал в Харьков, где работал ИТ-специалистом епархиального управления УПЦ (МП) и был назначен настоятелем местного храма.

Клирик УПЦ МП в Житомирской области получил подозрение - СБУ13 нояб. 2024, 11:06 • 25572 просмотра

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с оккупантами. Также у него нашли российские рубли и кремлевские награды.

Клирику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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