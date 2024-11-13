Клирик УПЦ МП в Житомирской области получил подозрение - СБУ

Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) в Житомирской области, который оправдывал войну РФ против Украины, пишет УНН.

Служба безопасности собрала доказательную базу по антиукраинской деятельности клирика Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП) на Житомирщине... Сообщили фигуранту о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) - сообщили в СБУ.

По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях, а также распространял в соцсетях сообщения, оправдывающие войну рф против Украины.

"Среди прочего, на страницах клирика российское вторжение в наше государство подавалось как "гражданский конфликт", а военные преступления рашистов - оправдывались. Кроме того, фигурант публично оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий, а также призывал к поддержке РПЦ", - отметили в спецслужбе.

Как установило расследование, злоумышленник фиксировал свои антиукраинские выступления на камеру, а затем размещал видео на собственной странице в сети "Фейсбук".

Инициированные СБУ экспертизы, как указано, подтвердили факты информационно-подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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