СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ МП в Винницкой области, который восхвалял оккупантов

Служба безопасности разоблачила настоятеля храма Калиновского благочиния Винницкой епархии УПЦ (МП), который публично оправдывал вооруженную агрессию рф и ожидал их прихода в регион. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Винницкой епархии УПЦ (МП). Речь идет о настоятеле храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и ожидал прихода оккупантов в Винницкую область - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается, по материалам дела, в общении с верующими протоиерей восхвалял Путина и призывал к поддержке рашистов. Также он распространял прокремлевские нарративы среди прихожан религиозной общины через Телеграмм.

Во время обысков в квартире клирика изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, которую он использовал для распространения враждебной пропаганды.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили настоятелю храма о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас клирик находится под круглосуточным домашним арестом. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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