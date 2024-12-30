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Благословив окупантів на захоплення Ізюма: митрополит УПЦ Єлисей отримав заочну підозру

Благословив окупантів на захоплення Ізюма: митрополит УПЦ Єлисей отримав заочну підозру

Київ • УНН

 • 26296 перегляди

СБУ заочно повідомила про підозру митрополиту Олегу Іванову (Єлисею), який підтримав окупантів в Ізюмі. Після контрнаступу ЗСУ він втік до рф, де регулярно відвідує резиденцію патріарха Кирила.

Митрополиту УПЦ (МП) Олегу Іванову (Єлисею), який благословив окупантів на захоплення Ізюма, заочно повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки та Національна поліція зібрали докази підривної діяльності на колишнього митрополита Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ (МП) – Олега Іванова (Єлисея), який переховується в росії", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після захоплення частини території Харківщини на початку повномасштабної війни клірик один із перших публічно підтримав окупантів та благословив їх на війну проти України.

"За матеріалами справи, фігурант нав’язував прихожанам особисті прокремлівські погляди на своїх проповідях та переконував їх підтримати рашистів. Крім цього, він організовував збори духовенства єпархії, де закликав інших парафіян просувати наративи москви під час проведення церковних літургій", - інформує СБУ.

СБУ затримала клірика УПЦ (МП), який передавав росії дані про ЗСУ у Харкові25.11.24, 12:25 • 15832 перегляди

Утім, як повідомляє СБУ, після контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року Іванов втік разом з російськими окупантами до країни-агресора.

"Там фігурант регулярно відвідує резиденцію московського патріарха Кирила та бере участь у його церемоніалах. Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Іванова в інтересах кремля", - повідомляє СБУ.

На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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