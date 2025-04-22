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В Україні 14 митрополитів рпц запідозрили у сприянні окупації українських територій

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Офіс генпрокурора повідомив про підозру 14 митрополитам РПЦ у пособництві посяганню на територіальну цілісність України. Вони сприяли захопленню майна українських церков на окупованих територіях.

В Україні 14 митрополитів рпц запідозрили у сприянні окупації українських територій

14 митрополитам російської православної церкви повідомили про підозру за сприяння у захопленні територій України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру чотирнадцятьом російським митрополитам у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За інформацією, підозрювані митрополити російської православної церкви (рпц) у 2022-2024 роках сприяли захопленню майна українських церков у тимчасово окупованих районах Запорізької, Луганської Донецької та Херсонської областей, а також у Криму.

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Виконуючи рішення російського синоду про "приєднання" українських релігійних громад до складу рпц, вони захопили церковні споруди і землю українських єпархій 

- зазначають правоохоронці.

За інформацією, підозрювані призначили там підконтрольних їм єпископів. Також вони нав’язували вірянам кремлівські наративи, благословляли війну рф проти України та виправдовували злочини окупантів.

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