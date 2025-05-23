російський патріарх кирил ховається у податковій системі як іван прохоров - ЗМІ
Київ • УНН
Журналісти виявили, що патріарх Кирил проходить у федеральній податковій службі рф як іван прохоров. Його ІПН та дата народження збігаються з даними гундяєва, що може свідчити про приховування доходів.
патріарх кирил згадується у федеральній податковій системі рф під псевдонімом іван прохоров. Ці дані знайшли журналісти "Настоящего Времени" та "Радіо Свобода", передає УНН з посиланням на Telegram-канал "Система".
Деталі
Те, що патріарх кирил (у світі володимир гундяєв) в російській податковій проходить як іван захарович прохоров, можна перевірити у відкритій базі федеральної податкової рф.
Решта даних представника церкви, включаючи ІПН і дату народження, збігаються з даними гундяєва.
Як зазначають журналісти-розслідувачі, досі податковими псевдонімами користувалися лише силовики та чиновники. У представників церкви таке помічено вперше. Мета, як правило, одна: приховування доходів та майна.
Fox News показував вночі патріарха РПЦ кирила та підписав Київ росією 20.04.25, 10:08 • 8432 перегляди