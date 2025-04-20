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Fox News показував вночі патріарха РПЦ кирила та підписав Київ росією

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Під час нічної трансляції Fox News показав службу ПЦУ з Києва, помилково вказавши його як росія. Пізніше канал виправив підпис на Київ, Україна.

Fox News показував вночі патріарха РПЦ кирила та підписав Київ росією

Вночі на каналі республіканців Fox News транслювали главу російської православної церкви (РПЦ) патріарха кирила та написали, що Київ - це росія, передає УНН.

Деталі

У ніч проти 20 квітня телеканал Fox News транслював нічне пасхальне богослужіння в росії, яке вів патріарх кирил.

Водночас канал показав поряд пасхальне богослужіння Православної церкви України (ПЦУ) у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Щоправда, в титрах підписали, що Київ – це росія.

Згодом після паузи повернули трансляцію богослужіння та виправили на: Київ, Україна.

Також була одночасно з трансляцією з рф та України показували Площу Святого Петра у Ватикані. Проте телеканал зроби основною трансляцією з росії, яка була зі звуком де лунала російська мова.

Доповнення

19 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Проте згодом в Україні лунала повітряна тривога через російські шахеди.

Потім близько 21:50, зокрема в Києві та області знову була повітряна тривога.

Президент України Володимир Зеленський вранці 20 квітня після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського повідомив про активні бойові дії на фронті, незважаючи на спроби росії створити враження припинення вогню.

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна 19.04.25, 16:56 • 26141 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Олександр Сирський
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