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Fox News ночью показывал патриарха РПЦ кирилла и подписал Киев россией

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Во время ночной трансляции Fox News показал службу ПЦУ из Киева, ошибочно указав его как россия. Позднее канал исправил подпись на Киев, Украина.

Fox News ночью показывал патриарха РПЦ кирилла и подписал Киев россией

Ночью на канале республиканцев Fox News транслировали главу русской православной церкви (РПЦ) патриарха кирилла и написали, что Киев - это россия, передает УНН.

Подробности

В ночь на 20 апреля телеканал Fox News транслировал ночное пасхальное богослужение в России, которое вел патриарх кирилл.

В то же время канал показал рядом пасхальное богослужение Православной церкви Украины (ПЦУ) в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Правда, в титрах подписали, что Киев – это россия.

Позже после паузы вернули трансляцию богослужения и исправили на: Киев, Украина.

Также одновременно с трансляцией из рф и Украины показывали Площадь Святого Петра в Ватикане. Однако телеканал сделал основной трансляцией из россии, которая была со звуком, где звучала русская речь.

Дополнение

19 апреля российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

Однако позже в Украине звучала воздушная тревога из-за российских шахедов.

Потом около 21:50, в частности в Киеве и области снова была воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 апреля после доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского сообщил об активных боевых действиях на фронте, несмотря на попытки россии создать впечатление прекращения огня.

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина 19.04.25, 16:56 • 25514 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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