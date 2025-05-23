российский патриарх кирилл скрывается в налоговой системе как иван прохоров - СМИ
Киев • УНН
Журналисты обнаружили, что патриарх Кирилл проходит в федеральной налоговой службе рф как иван прохоров. Его ИНН и дата рождения совпадают с данными гундяева, что может свидетельствовать о сокрытии доходов.
патриарх кирилл упоминается в федеральной налоговой системе рф под псевдонимом иван прохоров. Эти данные нашли журналисты "Настоящего Времени" и "Радио Свобода", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Система".
Детали
То, что патриарх кирилл (в мире владимир гундяев) в российской налоговой проходит как иван захарович прохоров, можно проверить в открытой базе федеральной налоговой рф.
Остальные данные представителя церкви, включая ИНН и дату рождения, совпадают с данными гундяева.
Как отмечают журналисты-расследователи, до сих пор налоговыми псевдонимами пользовались только силовики и чиновники. У представителей церкви такое замечено впервые. Цель, как правило, одна: сокрытие доходов и имущества.
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