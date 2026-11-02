Украина отвергла обвинения Мали и Нигера в поддержке незаконных вооружённых формирований

Украина решительно отвергает обвинения Мали и Нигера в якобы поддержке незаконных вооружённых формирований и вмешательстве во внутренние дела государств Сахеля. Украинская сторона подчёркивает, что эти утверждения являются безосновательными, а никаких достоверных доказательств в их подтверждение не предоставлено. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, пишет УНН.

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"Украинская сторона неоднократно опровергала подобные обвинения. Они периодически выдвигались в предыдущие годы и вновь распространяются в последнее время, в частности во время Сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2026 года", — отметили в МИД.

В ведомстве предостерегли от новых информационных вбросов и подчеркнули, что обвинения в адрес Украины не имеют доказательной основы.

Также в МИД обратили внимание на использование против Украины нарративов, совпадающих с ключевыми тезисами российской пропаганды.

"Эти тезисы направлены на подрыв доверия к нашему государству и ослабление его отношений с африканскими партнёрами", — говорится в комментарии.

В то же время Украина заявила об уважении к суверенитету Мали и Нигера, праву их народов самостоятельно определять будущее своих государств и стремлению обеспечивать безопасность граждан.

"Однако уважение к суверенитету не может быть выборочным. Принципы, на которые справедливо ссылаются государства Африки, должны одинаково применяться ко всем государствам в соответствии с международным правом. Нельзя одновременно требовать уважения к суверенитету африканских государств и отрицать право Украины на суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах", — подчеркнули в МИД.

Отдельно в ведомстве напомнили об истории отношений Украины с африканскими государствами и участии украинских военнослужащих в миротворческих миссиях ООН.

"У Украины нет колониального прошлого в Африке. Она строит отношения с африканскими государствами на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Как государство — основатель ООН, Украина поддерживала принципы самоопределения народов и деколонизации. Украинские военнослужащие много лет принимали участие в операциях ООН по поддержанию мира в Африке, в частности в Мали, и содействовали международным усилиям по укреплению безопасности на континенте", — говорится в комментарии.

Также Украина призвала международное сообщество надлежащим образом реагировать на сообщения о деятельности российских военных структур в государствах Сахеля, в частности на их роль в дестабилизации региона и возможные нарушения прав человека.

В МИД подчеркнули, что Украина остаётся открытой к диалогу с Мали, Нигером и другими государствами региона.

"Мы готовы обсуждать конкретные обеспокоенности на основе фактов, взаимного уважения и международного права", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что долгосрочные интересы Украины и африканских государств заключаются в укреплении независимости, безопасности и экономической устойчивости. Украина выступает за равноправное партнёрство и международный порядок, в котором суверенитет, невмешательство во внутренние дела и уважение к международному праву являются общими принципами.

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