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Україна відкинула звинувачення Малі та Нігеру у підтримці незаконних збройних формувань

Київ • УНН

 • 696 перегляди

МЗС назвало звинувачення безпідставними й такими, що перегукуються з російською пропагандою. Україна закликала до діалогу на основі фактів.

Україна відкинула звинувачення Малі та Нігеру у підтримці незаконних збройних формувань

Україна рішуче відкидає звинувачення Малі та Нігеру у нібито підтримці незаконних збройних формувань і втручанні у внутрішні справи держав Сахелю. Українська сторона наголошує, що ці твердження є безпідставними, а жодних достовірних доказів на їх підтвердження не надано. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, пише УНН.

Деталі

"Українська сторона неодноразово спростовувала подібні закиди. Вони періодично висувалися в попередні роки й знову поширюються останнім часом, зокрема під час Сегменту високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2026 року", — зазначили в МЗС.

У відомстві застерегли від нових інформаційних вкидів і наголосили, що звинувачення на адресу України не мають доказового підґрунтя.

Також у МЗС звернули увагу на використання проти України наративів, які збігаються з ключовими тезами російської пропаганди.

"Ці тези мають на меті підірвати довіру до нашої держави й послабити її відносини з африканськими партнерами", — йдеться в коментарі.

Водночас Україна заявила про повагу до суверенітету Малі та Нігеру, права їхніх народів самостійно визначати майбутнє своїх держав і прагнення забезпечувати безпеку громадян.

"Проте повага до суверенітету не може бути вибірковою. Принципи, на які справедливо посилаються держави Африки, мають однаково застосовуватися до всіх держав відповідно до міжнародного права. Не можна одночасно вимагати поваги до суверенітету африканських держав і заперечувати право України на суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах", — наголосили в МЗС.

Окремо у відомстві нагадали про історію відносин України з африканськими державами та участь українських військових у миротворчих місіях ООН.

"Україна не має колоніального минулого в Африці. Вона будує відносини з африканськими державами на засадах рівноправності, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи. Як держава-засновниця ООН, Україна підтримувала принципи самовизначення народів і деколонізації. Українські військовослужбовці багато років брали участь в операціях ООН з підтримання миру в Африці, зокрема в Малі, і сприяли міжнародним зусиллям зі зміцнення безпеки на континенті", — йдеться в коментарі.

Також Україна закликала міжнародну спільноту належно реагувати на повідомлення про діяльність російських військових структур у державах Сахелю, зокрема їхню роль у дестабілізації регіону та можливі порушення прав людини.

У МЗС підкреслили, що Україна залишається відкритою до діалогу з Малі, Нігером та іншими державами регіону.

"Ми готові обговорювати конкретні занепокоєння на основі фактів, взаємної поваги й міжнародного права", — зазначили у відомстві.

У міністерстві додали, що довгострокові інтереси України та африканських держав полягають у зміцненні незалежності, безпеки й економічної стійкості. Україна виступає за рівноправне партнерство та міжнародний порядок, у якому суверенітет, невтручання у внутрішні справи й повага до міжнародного права є спільними принципами.

путін пообіцяв заборонити вербування громадян Гани на війну проти України02.11.26, 07:13 • 3920 переглядiв

Ольга Розгон

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