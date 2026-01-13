Руководитель "Россотрудничества" признал привлечение ЧВК к открытию "русских домов" в Африке
Евгений Примаков признал участие "известной африканской ЧВК" в открытии "русских домов" в Мали и ЦАР. Это заявление разрушает миф об исключительно культурном характере деятельности "русских домов", указывая на использование силовых инструментов под прикрытием дипломатии.
Руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков публично признал, что к открытию "русских домов" в Мали и Центральноафриканской Республике была привлечена "одна известная африканская частная военная компания" (ЧВК). Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Более того, по его словам, отдельные представители этой ЧВК впоследствии перешли на работу непосредственно в государственную структуру РФ.
Это заявление разрушает миф об "исключительно культурном" характере деятельности "русских домов". Примаков признает, что на практике "русские дома" - не нейтральные площадки для культурного обмена, а элемент гибридных операций. Таким образом, Россия фактически признается, что использует военные и силовые инструменты влияния под прикрытием гуманитарной и образовательной дипломатии
В ЦПД называют важным и то, что заявление Примакова прозвучало после многочисленных сообщений о причастности представителей ЧВК к серьезным нарушениям прав человека в Мали и ЦАР.
"Это в очередной раз демонстрирует, что так называемые культурные инициативы Москвы несут риски для стабильности и безопасности в различных регионах мира", - резюмируют в ЦПД.
В прошлом году российская ЧВК "Вагнер" провалилась в Мали, не взяв под контроль ресурсы и усилив насилие. Отношения с хунтой портятся, а Кремль не получил доступа к золотым рудникам.
