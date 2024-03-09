США ввели санкции против российской и Центральноафриканской компаний

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против компании из России (Limited Liability Company Broker Expert) и Центральноафриканской Республики (Bois Rouge SARLU), сообщила пресс-служба Минфина Соединенных Штатов, передает УНН.

Детали

В пресс-релизе говорится, что санкции в отношении компаний были введены "за их усилия по содействию вредной деятельности России в ЦАР". Утверждается, что попавшие под санкции юрлица сыграли важную роль для поддержки действий ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской Республике. В Минфине заявили, что указанные компании стремились получить денежную выгоду от незаконной добычи природных ресурсов и оказывали материальную и финансовую поддержку "Группе Вагнера".

Пресс-служба сообщила, что Limited Liability Company Broker Expert базируется в Санкт-Петербурге. Утверждается, что Broker Expert поставляла товары компаниям, связанным с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, которые базируются в ЦАР и Судане. Кроме того, Broker Expert была поставщиком шлемов для террористов "Группы Вагнера".

Компания Bois Rouge SARLU расположена в столице ЦАР Банги. Утверждается, что компания была связана с Евгением Пригожиным, она заключила концессию на добычу природных ресурсов республики в обмен на услуги, которые ЧВК "Вагнер" оказывала властям ЦАР. Bois Rouge экспортирует тропические породы древесины, такие как азобе, ироко, мукулунгу, сапели и тали, покупателям в Китае, на Ближнем Востоке, Европе и Центральной Азии. В 2022 году компанию переименовали в Wood International Group SARLU.

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