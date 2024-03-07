рф имеет ресурсы еще минимум 2 года воевать в Украине, несмотря на санкции - разведка Литвы

Высокие цены на нефть, уклонение от санкций и государственные инвестиции предоставляют России достаточно ресурсов для ведения боевых действий в Украине с нынешней интенсивностью еще в течение как минимум двух лет, говорится в докладе литовских спецслужб в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Россия реформировала и усилила свою измученную боями армию в Украине в 2023 году и находится на пути к расширению своего военного потенциала вдоль границы с НАТО, в том числе рядом с Финляндией, которая присоединилась к альянсу в прошлом году, заявили агентства в своей ежегодной оценке угроз, с которыми сталкивается балтийская страна.

"москва способна оценить полученные уроки и повысить свою боевую эффективность", - добавили литовские ведомства в докладе.

Министр обороны россии заявил во вторник, что страна усилила свои вооруженные силы на севере и западе страны в ответ на предполагаемое наращивание сил НАТО на ее границах.

Агентства писали, что российская разведка предпринимает усилия по уклонению от санкций, введенных против оборонной промышленности страны после вторжения в Украину.

В то время как в россию открыто поставляют оружие и боеприпасы только Иран и Северная Корея, Китай стал ее крупнейшим поставщиком микрочипов, а юань стал основной валютой для международных транзакций россии, сообщили литовские агентства.

Они добавили, что с тех пор как россия в 2023 году разместила военные боеголовки в беларуси, она последовательно строит инфраструктуру для их использования там.

В докладе говорится, что российские и белорусские спецслужбы активизировали свои усилия по вербовке литовцев, пересекающих границу, а Литва в 2023 году задержала нескольких своих граждан, которых обвинила в предоставлении данных белорусской разведке за деньги.

Говоря о Китае, литовские агентства заявили, что страна активизировала свои шпионские усилия в Литве в 2023 году после решения страны позволить Тайваню открыть де-факто посольство на своей земле в 2021 году.

В докладе говорится о том, что киберпреступники, "связанные с Китаем", регулярно проверяют литовские правительственные учреждения на наличие уязвимостей "с целью проникновения в их сети и кражи данных".

Справочно

Совместный доклад представляет собой работу двух ведомств: контрразведывательного управления государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы.