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рф має ресурси ще мінімум 2 роки воювати в Україні попри санкції - розвідка Литви

Київ • УНН

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росія має ресурси від високих цін на нафту, ухилення від санкцій та державних інвестицій, щоб підтримувати війну в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки, йдеться у звіті литовських спецслужб.

рф має ресурси ще мінімум 2 роки воювати в Україні попри санкції - розвідка Литви

Високі ціни на нафту, ухилення від санкцій та державні інвестиції надають росії достатньо ресурсів для ведення бойових дій в Україні з нинішньою інтенсивністю ще протягом як мінімум двох років, ідеться в доповіді литовських спецслужб у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

росія реформувала і посилила свою змучену боями армію в Україні в 2023 році і перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж кордону з НАТО, у тому числі поряд з Фінляндією, яка приєдналася до альянсу минулого року, заявили агентства у своїй щорічній оцінці загроз, з якими стикається балтійська країна.

"москва здатна оцінити отримані уроки і підвищити свою бойову ефективність", - додали литовські відомства в доповіді.

Міністр оборони росії заявив у вівторок, що країна посилила свої збройні сили на півночі та заході країни у відповідь на передбачуване нарощування сил НАТО на її кордонах.

Агентства писали, що російська розвідка робить зусилля щодо ухилення від санкцій, введених проти оборонної промисловості країни після вторгнення в Україну.

У той час як у росію відкрито постачають зброю та боєприпаси лише Іран і Північна Корея, Китай став її найбільшим постачальником мікрочіпів, а юань став основною валютою для міжнародних транзакцій росії, повідомили литовські агентства.

Вони додали, що відколи росія в 2023 році розмістила військові боєголовки в білорусі, вона послідовно будує інфраструктуру для їх використання там.

У доповіді йдеться, що російські та білоруські спецслужби активізували свої зусилля щодо вербування литовців, які перетинають кордон, а Литва у 2023 році затримала кількох своїх громадян, яких звинуватила у наданні даних білоруській розвідці за гроші.

Говорячи про Китай, литовські агентства заявили, що країна активізувала свої шпигунські зусилля в Литві 2023 року після рішення країни дозволити Тайваню відкрити де-факто посольство на своїй землі 2021 року.

У доповіді йдеться про те, що кіберзлочинці, "пов'язані з Китаєм", регулярно перевіряють литовські урядові установи на наявність уразливостей "з метою проникнення в їхні мережі та крадіжки даних".

Довідково

Спільна доповідь являє собою роботу двох відомств: контррозвідувального управління державної безпеки та Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві національної оборони Литви.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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