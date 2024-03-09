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США запровадили санкції проти російської та Центральноафриканської компаній

Київ • УНН

 • 59495 перегляди

США запровадили санкції проти російської компанії (ТОВ "Брокер Експерт") та компанії з Центральноафриканської Республіки (Bois Rouge SARLU) за сприяння зловмисній діяльності Росії та підтримку групи Вагнера в ЦАР.

США запровадили санкції проти російської та Центральноафриканської компаній

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти компанії з Росії (Limited Liability Company Broker Expert) та Центральноафриканської Республіки (Bois Rouge SARLU), повідомила пресслужба Мінфіну Сполучених Штатів, передає УНН.

Деталі

У прес-релізі йдеться, що санкції щодо компаній було введено "за їхні зусилля щодо сприяння шкідливій діяльності Росії в ЦАР". Стверджується, що юрособи, які потрапили під санкції, відіграли важливу роль для підтримки дій ПВК "Вагнер" у Центральноафриканській Республіці. У Мінфіні заявили, що зазначені компанії прагнули отримати грошову вигоду від незаконного видобутку природних ресурсів та надавали матеріальну та фінансову підтримку "Групі Вагнера".

Прес-служба повідомила, що Limited Liability Company Broker Expert базується у Санкт-Петербурзі. Стверджується, що Broker Expert постачала товари компаніям, пов'язаним із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, які базуються в ЦАР та Судані. Крім того, Broker Expert була постачальником шоломів для терористів "Групи Вагнера".

Компанія Bois Rouge SARLU розташована у столиці ЦАР Бангі. Стверджується, що компанія була пов'язана з Євгеном Пригожиним, вона уклала концесію на видобуток природних ресурсів республіки в обмін на послуги, які ПВК "Вагнер" надавала владі ЦАР. Bois Rouge експортує тропічні породи деревини, такі як азобе, іроко, мукулунгу, сапелі та талі, покупцям у Китаї, на Близькому Сході, Європі та Центральній Азії. У 2022 році компанію перейменували на Wood International Group SARLU.

рф має ресурси ще мінімум 2 роки воювати в Україні попри санкції - розвідка Литви07.03.24, 10:29 • 27823 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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