євгеній примаков визнав участь "відомої африканської ПВК" у відкритті "русскіх домов" у Малі та ЦАР. Ця заява руйнує міф про виключно культурний характер діяльності "русскіх домов", вказуючи на використання силових інструментів під прикриттям дипломатії.

Керівник "россотруднічества" євгеній примаков публічно визнав, що до відкриття "русскіх домов" у Малі та Центральноафриканській Республіці була залучена "одна відома африканська приватна військова компанія" (ПВК). Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН. Деталі Більше того, за його словами, окремі представники цієї ПВК згодом перейшли на роботу безпосередньо до державної структури рф. Ця заява руйнує міф про "виключно культурний" характер діяльності "русскіх домов". примаков визнає, що на практиці "русскіє дома" - не нейтральні майданчики для культурного обміну, а елемент гібридних операцій. Таким чином, росія фактично зізнається, що використовує військові й силові інструменти впливу під прикриттям гуманітарної та освітньої дипломатії - йдеться у повідомленні. У ЦПД називають важливим і те, що заява примакова прозвучала після численних повідомлень про причетність представників ПВК до серйозних порушень прав людини у Малі та ЦАР. "Це вкотре демонструє, що так звані культурні ініціативи москви несуть ризики для стабільності та безпеки в різних регіонах світу", - резюмують у ЦПД. Нагадаємо Торік російська ПВК "Вагнер" провалилася в Малі, не взявши під контроль ресурси та посиливши насильство. Відносини з хунтою псуються, а Кремль не отримав доступу до золотих рудників. США запровадили санкції проти російської та Центральноафриканської компаній