Керівник "россотруднічества" визнав залучення ПВК до відкриття "русскіх домов" в Африці

$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 7536 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 10576 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 15733 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 18885 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 28596 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22876 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 26415 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33670 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49707 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37506 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Воєнний злочинець із позивним "Алтай" отримав довічне за страту українських захисників - ГенпрокурорVideo13 січня, 11:43 • 4830 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto13 січня, 14:28 • 13852 перегляди
Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico13 січня, 14:32 • 3036 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 10190 перегляди
Завтра світло вимикатимуть по всій Україні16:58 • 6958 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo19:36 • 7544 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 28602 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 31426 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 65065 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 59927 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Іспанія
Ґренландія
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 10317 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 47389 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 41242 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 46345 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 48029 перегляди
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Керівник "россотруднічества" визнав залучення ПВК до відкриття "русскіх домов" в Африці

Київ • УНН

 • 76 перегляди

євгеній примаков визнав участь "відомої африканської ПВК" у відкритті "русскіх домов" у Малі та ЦАР. Ця заява руйнує міф про виключно культурний характер діяльності "русскіх домов", вказуючи на використання силових інструментів під прикриттям дипломатії.

Керівник "россотруднічества" визнав залучення ПВК до відкриття "русскіх домов" в Африці

Керівник "россотруднічества" євгеній примаков публічно визнав, що до відкриття "русскіх домов" у Малі та Центральноафриканській Республіці була залучена "одна відома африканська приватна військова компанія" (ПВК). Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Більше того, за його словами, окремі представники цієї ПВК згодом перейшли на роботу безпосередньо до державної структури рф.

Ця заява руйнує міф про "виключно культурний" характер діяльності "русскіх домов". примаков визнає, що на практиці "русскіє дома" - не нейтральні майданчики для культурного обміну, а елемент гібридних операцій. Таким чином, росія фактично зізнається, що використовує військові й силові інструменти впливу під прикриттям гуманітарної та освітньої дипломатії

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД називають важливим і те, що заява примакова прозвучала після численних повідомлень про причетність представників ПВК до серйозних порушень прав людини у Малі та ЦАР.

"Це вкотре демонструє, що так звані культурні ініціативи москви несуть ризики для стабільності та безпеки в різних регіонах світу", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Торік російська ПВК "Вагнер" провалилася в Малі, не взявши під контроль ресурси та посиливши насильство. Відносини з хунтою псуються, а Кремль не отримав доступу до золотих рудників.

США запровадили санкції проти російської та Центральноафриканської компаній09.03.24, 01:39 • 59528 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Малі
Центральноафриканська Республіка