россия отправила партию оружия военному правительству Мадагаскара - СМИ

$42.250.09
49.470.12
ukenru
16:37 • 1484 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 12894 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 12530 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 14887 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 17896 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 18208 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 18915 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17127 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13157 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12295 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.6м/с
86%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 29519 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 31925 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 23935 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 23443 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 13106 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 12900 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 23450 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 59469 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 81462 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 115830 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Сергей Кислыця
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 3902 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 31930 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 29520 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 33232 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 34068 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Хранитель
Фильм
Дипломатка

россия отправила партию оружия военному правительству Мадагаскара - СМИ

Киев • УНН

 • 292 просмотра

россия направила оружие военному правительству Мадагаскара, пришедшему к власти в результате октябрьского переворота. 20 декабря российский самолет ВВС доставил 40 военнослужащих и 43 ящика с оружием в международный аэропорт близ Антананариву.

россия отправила партию оружия военному правительству Мадагаскара - СМИ

россия направила оружие военному правительству Мадагаскара, пришедшему к власти в результате октябрьского переворота, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

20 декабря российский самолет ВВС, на борту которого находились 40 военнослужащих и 43 ящика с оружием, приземлился в международном аэропорту вблизи столицы Антананариву, заявил в понедельник спикер Национального собрания Ситэни Рандрианасолонияко.

"Цель визита — укрепить возможности вооруженных сил Мадагаскара", — сказал Рандрианасолонияко. "Делегация четко выразила свою готовность поддержать Мадагаскар, в частности в обучении и усилении возможностей наших вооруженных сил".

Издание отмечает, что россия усиливает военное сотрудничество с Африкой, подписывая соглашения о военном сотрудничестве с рядом правительств и развертывая войска из своей дивизии Африканского корпуса в страны, охваченные конфликтами, включая Нигер и Мали.

Элитный военный стал президентом Мадагаскара: после переворота Майкл Рандрианирина присягнул в должности лидера страны17.10.25, 18:57 • 2437 просмотров

По словам Рандрианасолонияко, оборудование, доставленное на Мадагаскар, включало ряд штурмовых и снайперских винтовок, а также противотанковых ракетных установок.

"Они были переданы Президентской гвардии в рамках законного сотрудничества между государствами", – сказал он, добавив, что российская делегация встретилась с военным лидером островного государства Майклом Рандрианириной, и они обсудили экономическое сотрудничество.

В своем заявлении Рандрианирина сообщил, что он совершил тайную поездку в Дубай с 9 по 11 декабря, не раскрывая причины своей поездки. Он сказал, что о поездке не сообщали из-за опасений за его безопасность.

Военное правительство Мадагаскара формирует преимущественно гражданский кабинет министров – Reuters28.10.25, 18:50 • 3750 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Bloomberg L.P.
Дубай
Мали
Африка