россия отправила партию оружия военному правительству Мадагаскара - СМИ
россия направила оружие военному правительству Мадагаскара, пришедшему к власти в результате октябрьского переворота. 20 декабря российский самолет ВВС доставил 40 военнослужащих и 43 ящика с оружием в международный аэропорт близ Антананариву.
20 декабря российский самолет ВВС, на борту которого находились 40 военнослужащих и 43 ящика с оружием, приземлился в международном аэропорту вблизи столицы Антананариву, заявил в понедельник спикер Национального собрания Ситэни Рандрианасолонияко.
"Цель визита — укрепить возможности вооруженных сил Мадагаскара", — сказал Рандрианасолонияко. "Делегация четко выразила свою готовность поддержать Мадагаскар, в частности в обучении и усилении возможностей наших вооруженных сил".
Издание отмечает, что россия усиливает военное сотрудничество с Африкой, подписывая соглашения о военном сотрудничестве с рядом правительств и развертывая войска из своей дивизии Африканского корпуса в страны, охваченные конфликтами, включая Нигер и Мали.
По словам Рандрианасолонияко, оборудование, доставленное на Мадагаскар, включало ряд штурмовых и снайперских винтовок, а также противотанковых ракетных установок.
"Они были переданы Президентской гвардии в рамках законного сотрудничества между государствами", – сказал он, добавив, что российская делегация встретилась с военным лидером островного государства Майклом Рандрианириной, и они обсудили экономическое сотрудничество.
В своем заявлении Рандрианирина сообщил, что он совершил тайную поездку в Дубай с 9 по 11 декабря, не раскрывая причины своей поездки. Он сказал, что о поездке не сообщали из-за опасений за его безопасность.
