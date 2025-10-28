Военное правительство Мадагаскара формирует преимущественно гражданский кабинет министров – Reuters

Военное правительство Мадагаскара, захватившее власть в этом месяце, во вторник назначило кабинет министров, в состав которого входят преимущественно гражданские лица, включая известных критиков свергнутого президента Андри Радзуэлины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Премьер-министр Херинтсалами Раджаонаривело возглавил кабинет, в который вошли 25 гражданских и четыре военных или офицеров военизированных формирований.

Президент Мадагаскара Радзуэлина получил импичмент от законодателей - Reuters

Назначение гражданских министров свидетельствует о стремлении правительства обеспечить баланс между военной властью и политической легитимностью – отмечают аналитики.

Среди ключевых назначений: Кристин Разанамахасоа, бывшая председатель национального собрания, стала министром иностранных дел; Фанирисоа Эрнаиво, оппонентка Радзуэлины из изгнания, возглавила министерство юстиции; профессор экономики Гери Рамиарисона назначен министром финансов. Должностные лица службы безопасности получили портфели в министерствах вооруженных сил, общественной безопасности, землеустройства и жандармерии.

Напомним

В начале месяца военные совершили государственный переворот после того, как Радзуэлина покинул страну на фоне массовых протестов молодежи.

Временный президент полковник Майкл Рандрианирина заявил, что военный комитет совместно с переходным правительством будет управлять страной до проведения новых выборов, которые планируется организовать в течение двух лет.