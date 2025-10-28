Військовий уряд Мадагаскару формує переважно цивільний кабінет міністрів – Reuters

Військовий уряд Мадагаскару, який захопив владу цього місяця, у вівторок призначив кабінет міністрів, до складу якого входять переважно цивільні особи, включно з відомими критиками поваленого президента Андрі Раджуеліни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Херінтсалами Раджаонарівело очолив кабінет, до якого увійшли 25 цивільних та чотири військові або офіцери воєнізованих формувань.

Президент Мадагаскару Радзуеліна отримав імпічмент від законодавців - Reuters

Призначення цивільних міністрів свідчить про прагнення уряду забезпечити баланс між військовою владою та політичною легітимністю – зазначають аналітики.

Серед ключових призначень: Крістін Разанамахасоа, колишня голова національних зборів, стала міністром закордонних справ; Фанірісоа Ернайво, опонентка Раджуеліни з вигнання, очолила міністерство юстиції; професор економіки Гері Раміарісона призначений міністром фінансів. Посадовці служби безпеки отримали портфелі у міністерствах збройних сил, громадської безпеки, землевпорядкування та жандармерії.

Нагадаємо

На початку місяця військові здійснили державний переворот після того, як Раджуеліна залишив країну на тлі масових протестів молоді.

Тимчасовий президент полковник Майкл Рандріаніріна заявив, що військовий комітет спільно з перехідним урядом керуватиме країною до проведення нових виборів, які планується організувати протягом двох років.