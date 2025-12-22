росія відправила партію зброї військовому уряду Мадагаскару - ЗМІ
Київ • УНН
росія надіслала зброю військовому уряду Мадагаскару, який прийшов до влади в результаті жовтневого перевороту. 20 грудня російський літак ВПС доставив 40 військовослужбовців та 43 ящики зі зброєю до міжнародного аеропорту поблизу Антананаріву.
росія надіслала зброю військовому уряду Мадагаскару, який прийшов до влади в результаті жовтневого перевороту, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
20 грудня російський літак ВПС, на борту якого перебували 40 військовослужбовців та 43 ящики зі зброєю, приземлився в міжнародному аеропорту поблизу столиці Антананаріву, заявив у понеділок спікер Національних зборів Сітені Рандріанасолоніяко.
"Мета візиту — зміцнити можливості збройних сил Мадагаскару", — сказав Рандріанасолоніяко. "Делегація чітко висловила свою готовність підтримати Мадагаскар, зокрема у навчанні та посиленні можливостей наших збройних сил".
Видання зауважує, що росія посилює військову співпрацю з Африкою, підписуючи угоди про військову співпрацю з низкою урядів та розгортаючи війська зі своєї дивізії Африканського корпусу до країн, що охоплені конфліктами, включаючи Нігер та Малі.
За словами Рандріанасолоніяко, обладнання, доставлене на Мадагаскар, включало низку штурмових та снайперських гвинтівок, а також протитанкових ракетних установок.
"Їх було передано Президентській гвардії в рамках законної співпраці між державами", – сказав він, додавши, що російська делегація зустрілася з військовим лідером острівної держави Майклом Рандріаніріною, і вони обговорили економічну співпрацю.
У своїй заяві Рандріаніріна повідомив, що він здійснив таємну поїздку до Дубая з 9 по 11 грудня, не розкриваючи причини своєї поїздки. Він сказав, що про поїздку не повідомляли через побоювання щодо його безпеки.
