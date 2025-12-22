$42.250.09
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 13040 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 12615 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 14979 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 17988 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 18274 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 18972 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17164 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13172 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12309 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
росія відправила партію зброї військовому уряду Мадагаскару - ЗМІ

Київ • УНН

 • 372 перегляди

росія надіслала зброю військовому уряду Мадагаскару, який прийшов до влади в результаті жовтневого перевороту. 20 грудня російський літак ВПС доставив 40 військовослужбовців та 43 ящики зі зброєю до міжнародного аеропорту поблизу Антананаріву.

росія відправила партію зброї військовому уряду Мадагаскару - ЗМІ

росія надіслала зброю військовому уряду Мадагаскару, який прийшов до влади в результаті жовтневого перевороту, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

20 грудня російський літак ВПС, на борту якого перебували 40 військовослужбовців та 43 ящики зі зброєю, приземлився в міжнародному аеропорту поблизу столиці Антананаріву, заявив у понеділок спікер Національних зборів Сітені Рандріанасолоніяко.

"Мета візиту — зміцнити можливості збройних сил Мадагаскару", — сказав Рандріанасолоніяко. "Делегація чітко висловила свою готовність підтримати Мадагаскар, зокрема у навчанні та посиленні можливостей наших збройних сил".

Видання зауважує, що росія посилює військову співпрацю з Африкою, підписуючи угоди про військову співпрацю з низкою урядів та розгортаючи війська зі своєї дивізії Африканського корпусу до країн, що охоплені конфліктами, включаючи Нігер та Малі.

За словами Рандріанасолоніяко, обладнання, доставлене на Мадагаскар, включало низку штурмових та снайперських гвинтівок, а також протитанкових ракетних установок.

"Їх було передано Президентській гвардії в рамках законної співпраці між державами", – сказав він, додавши, що російська делегація зустрілася з військовим лідером острівної держави Майклом Рандріаніріною, і вони обговорили економічну співпрацю.

У своїй заяві Рандріаніріна повідомив, що він здійснив таємну поїздку до Дубая з 9 по 11 грудня, не розкриваючи причини своєї поїздки. Він сказав, що про поїздку не повідомляли через побоювання щодо його безпеки.

Антоніна Туманова

