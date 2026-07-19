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Повстанцы заявили о разгроме колонны с российским Африканским корпусом в Мали

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Исламистские боевики и сепаратисты устроили засаду на военный конвой в Мали, где, по их данным, находились военные РФ. Десятки солдат погибли или попали в плен, армия Мали подтвердила нападение.

Повстанцы заявили о разгроме колонны с российским Африканским корпусом в Мали

На севере Мали исламистские боевики и сепаратисты устроили засаду на военный конвой, в составе которого, по утверждению повстанцев, находились военнослужащие малийской армии и российского Африканского корпуса. В результате атаки десятки солдат были убиты или попали в плен. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Малийская армия подтвердила факт нападения, заявив, что колонна военных и их партнеров попала в засаду в одном из отдаленных районов области Гао. После атаки военные начали контрнаступление.

Позже армия сообщила, что нанесла "точные удары" по позициям противника. По ее данным, были атакованы три позиции боевиков, ликвидированы несколько нападавших, а самому конвою удалось вырваться из засады и продолжить движение.

Повстанцы заявили о больших потерях и пленных

Ответственность за нападение отдельно взяли на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка JNIM и сепаратистский Фронт освобождения Азавада (FLA), назвав атаку совместной операцией. Они утверждают, что малийская армия понесла "большие человеческие потери" и "серьезный материальный ущерб".

В Мали атаковали колонну с сотнями российских наемников - СМИ 09.07.26, 20:38 • 10549 просмотров

По словам представителей FLA, в колонне находились военнослужащие малийской армии и российского Африканского корпуса, который поддерживает правительственные силы Мали.

Многие солдаты погибли, других взяли в плен живыми. Армейские автомобили, включая броневики, были уничтожены, а другие изъяты в хорошем состоянии

– сказал представитель FLA Мохамед Эльмаулуд Рамадан.

По информации AP, конвой двигался из города Анефис в Гао через пустыню Сахара. Среди транспортных средств были замечены топливные цистерны, что может свидетельствовать о логистическом характере колонны.

Повстанцы в Мали заявили о сбитии российского военного вертолета05.07.26, 23:44 • 4662 просмотра

Степан Гафтко

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