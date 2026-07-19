Повстанцы заявили о разгроме колонны с российским Африканским корпусом в Мали

На севере Мали исламистские боевики и сепаратисты устроили засаду на военный конвой, в составе которого, по утверждению повстанцев, находились военнослужащие малийской армии и российского Африканского корпуса. В результате атаки десятки солдат были убиты или попали в плен. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Малийская армия подтвердила факт нападения, заявив, что колонна военных и их партнеров попала в засаду в одном из отдаленных районов области Гао. После атаки военные начали контрнаступление.

Позже армия сообщила, что нанесла "точные удары" по позициям противника. По ее данным, были атакованы три позиции боевиков, ликвидированы несколько нападавших, а самому конвою удалось вырваться из засады и продолжить движение.

Ответственность за нападение отдельно взяли на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка JNIM и сепаратистский Фронт освобождения Азавада (FLA), назвав атаку совместной операцией. Они утверждают, что малийская армия понесла "большие человеческие потери" и "серьезный материальный ущерб".

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По словам представителей FLA, в колонне находились военнослужащие малийской армии и российского Африканского корпуса, который поддерживает правительственные силы Мали.

Многие солдаты погибли, других взяли в плен живыми. Армейские автомобили, включая броневики, были уничтожены, а другие изъяты в хорошем состоянии