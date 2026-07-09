В Мали атаковали колонну с сотнями российских наемников - СМИ
Киев • УНН
На севере Мали атаковали конвой, который перевозил малийских военных и бойцов российского "Африканского корпуса". В колонне было более 200 российских боевиков и 100 малийских военнослужащих.
В четверг в полночь в Мали подвергся нападению конвой, перевозивший малийских военных и бойцов российского военизированного формирования «Африканский корпус». Об этом Reuters сообщили три источника в силовых структурах и представитель одной из вооруженных группировок, пишет УНН.
Детали
По словам одного из источников, в составе колонны находились более 200 российских боевиков и более 100 малийских военнослужащих. Также сообщается, что ранее на этой неделе аналогичному нападению подверглась другая военная колонна, которая направлялась на север.
Связанная с «Аль-Каидой» группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) и возглавляемое туарегами повстанческое группировка «Фронт освобождения Азавада» (FLA) совершили нападения на позиции правительственных войск в различных районах Мали.
Соседний Нигер, выступающий союзником действующей власти Мали, оказал заблокированным подразделениям воздушную поддержку во время боев. Официальные представители армии Мали и военное руководство Нигера пока не ответили на запросы журналистов о комментариях.
Отмечается, что в апреле FLA и JNIM совместно провели скоординированную и громкую операцию, в ходе которой был нанесен удар по аэропорту в столице Бамако и убит министр обороны.
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