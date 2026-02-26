Украина не поставляла оружие в Буркина-Фасо - спикер МИД Тихий

$43.240.02
25 февраля, 19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
23 февраля, 14:00
Украина не поставляла оружие в Буркина-Фасо - спикер МИД Тихий

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

МИД Украины официально опроверг обвинения в поставках оружия в Буркина-Фасо. Спикер ведомства Георгий Тихий заявил, что такие фейковые истории имеют целью отвлечь внимание от визита министра иностранных дел Ганы в Украину.

Украина не поставляла оружие в Буркина-Фасо - спикер МИД Тихий

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о якобы поставках оружия формированиям в Буркина-Фасо. Об этом заявил спикер ведомства Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

Мы официально опровергаем эти обвинения. Украина не поддерживала никаких "террористов". Такие фейковые истории имеют целью отвлечь внимание от сегодняшнего исторического и знакового визита министра иностранных дел Ганы в Украину. Но они не имеют успеха

- говорится в заявлении представителя МИД.

Дополнительно

Ранее УНН сообщал, что страны "Альянса государств Сахеля" (AES) готовятся к проведению масштабных военных операций против экстремистских группировок. Об этом заявил лидер Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре во время второго ежегодного саммита объединения.

Также УНН сообщал, что российский "африканский корпус", зашедший в Мали после боевиков "вагнера", обвиняют в систематических убийствах и издевательствах над мирным местным населением.

Напомним

По данным Службы внешней разведки, россия усиливает информационное влияние в Нигерии через агентство African Initiative, используя тактики, отработанные в других африканских странах.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Дипломатка
Столкновения
Гана
Служба внешней разведки Украины
Нигерия
Мали
Украина