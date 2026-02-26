Украина не поставляла оружие в Буркина-Фасо - спикер МИД Тихий
Киев • УНН
МИД Украины официально опроверг обвинения в поставках оружия в Буркина-Фасо. Спикер ведомства Георгий Тихий заявил, что такие фейковые истории имеют целью отвлечь внимание от визита министра иностранных дел Ганы в Украину.
Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о якобы поставках оружия формированиям в Буркина-Фасо. Об этом заявил спикер ведомства Георгий Тихий, передает УНН.
Детали
Мы официально опровергаем эти обвинения. Украина не поддерживала никаких "террористов". Такие фейковые истории имеют целью отвлечь внимание от сегодняшнего исторического и знакового визита министра иностранных дел Ганы в Украину. Но они не имеют успеха
Дополнительно
Ранее УНН сообщал, что страны "Альянса государств Сахеля" (AES) готовятся к проведению масштабных военных операций против экстремистских группировок. Об этом заявил лидер Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре во время второго ежегодного саммита объединения.
Также УНН сообщал, что российский "африканский корпус", зашедший в Мали после боевиков "вагнера", обвиняют в систематических убийствах и издевательствах над мирным местным населением.
Напомним
По данным Службы внешней разведки, россия усиливает информационное влияние в Нигерии через агентство African Initiative, используя тактики, отработанные в других африканских странах.