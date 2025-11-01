$42.080.01
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 668 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
08:30 • 15994 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 34684 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 34450 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 35888 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 49941 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 41487 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 36702 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36188 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
кремль переходить до системного впливу на африканські держави - розвідка

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

росія посилює інформаційний вплив у Нігерії через агентство African Initiative, використовуючи тактики, відпрацьовані в інших африканських країнах. Метою є делегітимізація державних інститутів перед виборами 2027 року та формування антизахідних настроїв.

кремль переходить до системного впливу на африканські держави - розвідка

росія нарощує інформаційний вплив у Нігерії, спираючись на мережу агентства African Initiative, що працює в Лагосі з 2024 року, використовуючи відпрацьовану в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає УНН.

Деталі

"росія нарощує інформаційний вплив у Нігерії, спираючись на мережу агентства African Initiative, що працює в Лагосі з 2024 року. Координація кампаній відбувається через застосунок Afree та месенджери Telegram та X. москва використовує тактику, відпрацьовану в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо: апеляцію до антиколоніальних настроїв і позиціонування себе як альтернативи Заходу – партнера без політичних умов, який нібито забезпечує безпеку й розвиток. У північних регіонах країни ці меседжі поширюються найактивніше через зв’язки з Нігером", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із понад 237 млн громадян Нігерії близько половини мають доступ до інтернету. TikTok і WhatsApp є головними каналами політичної комунікації. Молодь до 25 років становить близько 70 % населення і є основною аудиторією. У 2025 році понад 45 % нігерійців регулярно споживають політичний контент онлайн – найвищий показник серед африканських країн.

"російські кампанії мають системний характер. Їхня мета – делегітимізація державних інститутів перед виборами 2027 року та формування антизахідних настроїв. Під час масових заходів поширення проросійського контенту підвищувало онлайн-залученість приблизно на 40 %. Матеріали часто виправдовують військові перевороти та дискредитують демократичні інститути", - додають в розвідці.

Дослідження показують, що 75 % молодих нігерійців не розпізнають підроблені відео.

Це робить аудиторію вразливою до дезінформації. Розширення російської інформаційної присутності свідчить про перехід кремля від локальних операцій у Сахелі до системного впливу на провідні держави континенту. Такий підхід допомагає москві зміцнювати політичні позиції та готувати підґрунтя для економічної й військової експансії в регіоні.

Нагадаємо

У росії готують законопроект, який передбачає створення реєстру "білих хакерів", які фактично перетворяться на "сірих" чи "чорних".

Павло Башинський

