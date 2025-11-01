кремль переходить до системного впливу на африканські держави - розвідка
Київ • УНН
росія посилює інформаційний вплив у Нігерії через агентство African Initiative, використовуючи тактики, відпрацьовані в інших африканських країнах. Метою є делегітимізація державних інститутів перед виборами 2027 року та формування антизахідних настроїв.
росія нарощує інформаційний вплив у Нігерії, спираючись на мережу агентства African Initiative, що працює в Лагосі з 2024 року, використовуючи відпрацьовану в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає УНН.
Деталі
"росія нарощує інформаційний вплив у Нігерії, спираючись на мережу агентства African Initiative, що працює в Лагосі з 2024 року. Координація кампаній відбувається через застосунок Afree та месенджери Telegram та X. москва використовує тактику, відпрацьовану в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо: апеляцію до антиколоніальних настроїв і позиціонування себе як альтернативи Заходу – партнера без політичних умов, який нібито забезпечує безпеку й розвиток. У північних регіонах країни ці меседжі поширюються найактивніше через зв’язки з Нігером", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що із понад 237 млн громадян Нігерії близько половини мають доступ до інтернету. TikTok і WhatsApp є головними каналами політичної комунікації. Молодь до 25 років становить близько 70 % населення і є основною аудиторією. У 2025 році понад 45 % нігерійців регулярно споживають політичний контент онлайн – найвищий показник серед африканських країн.
"російські кампанії мають системний характер. Їхня мета – делегітимізація державних інститутів перед виборами 2027 року та формування антизахідних настроїв. Під час масових заходів поширення проросійського контенту підвищувало онлайн-залученість приблизно на 40 %. Матеріали часто виправдовують військові перевороти та дискредитують демократичні інститути", - додають в розвідці.
Дослідження показують, що 75 % молодих нігерійців не розпізнають підроблені відео.
Це робить аудиторію вразливою до дезінформації. Розширення російської інформаційної присутності свідчить про перехід кремля від локальних операцій у Сахелі до системного впливу на провідні держави континенту. Такий підхід допомагає москві зміцнювати політичні позиції та готувати підґрунтя для економічної й військової експансії в регіоні.
Нагадаємо
У росії готують законопроект, який передбачає створення реєстру "білих хакерів", які фактично перетворяться на "сірих" чи "чорних".