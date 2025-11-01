Кремль переходит к системному влиянию на африканские государства - разведка

Россия наращивает информационное влияние в Нигерии, опираясь на сеть агентства African Initiative, работающего в Лагосе с 2024 года, используя тактику, отработанную в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает УНН.

Подробности

"Россия наращивает информационное влияние в Нигерии, опираясь на сеть агентства African Initiative, работающего в Лагосе с 2024 года. Координация кампаний происходит через приложение Afree и мессенджеры Telegram и X. Москва использует тактику, отработанную в Мали, Нигере и Буркина-Фасо: апелляцию к антиколониальным настроениям и позиционирование себя как альтернативы Западу – партнера без политических условий, который якобы обеспечивает безопасность и развитие. В северных регионах страны эти месседжи распространяются наиболее активно через связи с Нигером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из более чем 237 млн граждан Нигерии около половины имеют доступ к интернету. TikTok и WhatsApp являются главными каналами политической коммуникации. Молодежь до 25 лет составляет около 70 % населения и является основной аудиторией. В 2025 году более 45 % нигерийцев регулярно потребляют политический контент онлайн – самый высокий показатель среди африканских стран.

"Российские кампании носят системный характер. Их цель – делегитимизация государственных институтов перед выборами 2027 года и формирование антизападных настроений. Во время массовых мероприятий распространение пророссийского контента повышало онлайн-вовлеченность примерно на 40 %. Материалы часто оправдывают военные перевороты и дискредитируют демократические институты", - добавляют в разведке.

Исследования показывают, что 75 % молодых нигерийцев не распознают поддельные видео.

Это делает аудиторию уязвимой для дезинформации. Расширение российского информационного присутствия свидетельствует о переходе Кремля от локальных операций в Сахеле к системному влиянию на ведущие государства континента. Такой подход помогает Москве укреплять политические позиции и готовить почву для экономической и военной экспансии в регионе.

Напомним

В России готовят законопроект, который предусматривает создание реестра "белых хакеров", которые фактически превратятся в "серых" или "черных".