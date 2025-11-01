$42.080.01
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 30628 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 31156 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 33911 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 48372 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 40583 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 36164 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36135 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30676 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 57174 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 30630 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрия Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 49540 просмотра
Кремль переходит к системному влиянию на африканские государства - разведка

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Россия усиливает информационное влияние в Нигерии через агентство African Initiative, используя тактики, отработанные в других африканских странах. Целью является делегитимизация государственных институтов перед выборами 2027 года и формирование антизападных настроений.

Кремль переходит к системному влиянию на африканские государства - разведка

Россия наращивает информационное влияние в Нигерии, опираясь на сеть агентства African Initiative, работающего в Лагосе с 2024 года, используя тактику, отработанную в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает УНН.

Подробности

"Россия наращивает информационное влияние в Нигерии, опираясь на сеть агентства African Initiative, работающего в Лагосе с 2024 года. Координация кампаний происходит через приложение Afree и мессенджеры Telegram и X. Москва использует тактику, отработанную в Мали, Нигере и Буркина-Фасо: апелляцию к антиколониальным настроениям и позиционирование себя как альтернативы Западу – партнера без политических условий, который якобы обеспечивает безопасность и развитие. В северных регионах страны эти месседжи распространяются наиболее активно через связи с Нигером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из более чем 237 млн граждан Нигерии около половины имеют доступ к интернету. TikTok и WhatsApp являются главными каналами политической коммуникации. Молодежь до 25 лет составляет около 70 % населения и является основной аудиторией. В 2025 году более 45 % нигерийцев регулярно потребляют политический контент онлайн – самый высокий показатель среди африканских стран.

"Российские кампании носят системный характер. Их цель – делегитимизация государственных институтов перед выборами 2027 года и формирование антизападных настроений. Во время массовых мероприятий распространение пророссийского контента повышало онлайн-вовлеченность примерно на 40 %. Материалы часто оправдывают военные перевороты и дискредитируют демократические институты", - добавляют в разведке.

Исследования показывают, что 75 % молодых нигерийцев не распознают поддельные видео.

Это делает аудиторию уязвимой для дезинформации. Расширение российского информационного присутствия свидетельствует о переходе Кремля от локальных операций в Сахеле к системному влиянию на ведущие государства континента. Такой подход помогает Москве укреплять политические позиции и готовить почву для экономической и военной экспансии в регионе.

Напомним

В России готовят законопроект, который предусматривает создание реестра "белых хакеров", которые фактически превратятся в "серых" или "черных".

Павел Башинский

