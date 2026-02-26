Україна не постачала зброю до Буркіна-Фасо - речник МЗС Тихий

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію про начебто постачання зброї формуванням у Буркіна-Фасо. Про це заявив речник відомства Георгій Тихий, передає УНН.

Деталі

Ми офіційно спростовуємо ці звинувачення. Україна не підтримувала жодних "терористів". Такі фейкові історії мають на меті відвернути увагу від сьогоднішнього історичного та знакового візиту міністра закордонних справ Гани до України. Але вони не мають успіху - йдеться в заяві речника МЗС.

Додатково

Раніше УНН повідомляв, що країни "Альянсу держав Сахелю" (AES) готуються до проведення масштабних воєнних операцій проти екстремістських угруповань. Про це заявив лідер Буркіна-Фасо капітан Ібрагім Траоре під час другого щорічного саміту об'єднання.

Також УНН повідомляв, що російський "африканський корпус", який зайшов у Малі після бойовиків "вагнера", звинувачують у систематичних вбивствах та знущанні із мирного місцевого населення.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки, росія посилює інформаційний вплив у Нігерії через агентство African Initiative, використовуючи тактики, відпрацьовані в інших африканських країнах.