Україна не постачала зброю до Буркіна-Фасо - речник МЗС Тихий

$43.240.02
50.960.00
ukenru
25 лютого, 19:42 • 14270 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 26709 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 24104 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 22527 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 19902 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 16666 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 33214 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19046 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18235 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 39105 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.7м/с
77%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським25 лютого, 23:26 • 11269 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 12547 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 10682 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети02:22 • 7600 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios03:05 • 5688 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 33214 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 39107 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 59264 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 68575 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 86940 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Олег Синєгубов
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 25711 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 29539 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 33275 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 35339 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 43313 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Україна не постачала зброю до Буркіна-Фасо - речник МЗС Тихий

Київ • УНН

 • 6 перегляди

МЗС України офіційно спростувало звинувачення у постачанні зброї до Буркіна-Фасо. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що такі фейкові історії мають на меті відвернути увагу від візиту міністра закордонних справ Гани до України.

Україна не постачала зброю до Буркіна-Фасо - речник МЗС Тихий

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію про начебто постачання зброї формуванням у Буркіна-Фасо. Про це заявив речник відомства Георгій Тихий, передає УНН.

Деталі

Ми офіційно спростовуємо ці звинувачення. Україна не підтримувала жодних "терористів". Такі фейкові історії мають на меті відвернути увагу від сьогоднішнього історичного та знакового візиту міністра закордонних справ Гани до України. Але вони не мають успіху

- йдеться в заяві речника МЗС.

Додатково

Раніше УНН повідомляв, що країни "Альянсу держав Сахелю" (AES) готуються до проведення масштабних воєнних операцій проти екстремістських угруповань. Про це заявив лідер Буркіна-Фасо капітан Ібрагім Траоре під час другого щорічного саміту об'єднання.

Також УНН повідомляв, що російський "африканський корпус", який зайшов у Малі після бойовиків "вагнера", звинувачують у систематичних вбивствах та знущанні із мирного місцевого населення.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки, росія посилює інформаційний вплив у Нігерії через агентство African Initiative, використовуючи тактики, відпрацьовані в інших африканських країнах.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Дипломатка
Сутички
Гана
Служба зовнішньої розвідки України
Нігерія
Малі
Україна