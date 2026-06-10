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россия передала Мадагаскару дополнительную партию военной техники для усиления своего влияния в Африке

Киев • УНН

 • 124 просмотра

рф отправила Мадагаскару электростанции и транспорт для переоснащения армии. москва стремится стать главным партнером страны вместо Франции.

россия передала Мадагаскару дополнительную партию военной техники для усиления своего влияния в Африке

россия отправила дополнительную партию военной техники на Мадагаскар, чтобы помочь переоснастить военно-инженерный корпус этого островного государства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Груз, включавший мобильные электростанции и транспортные средства, дополняет предыдущие передачи бронеавтомобилей, оружия и боеприпасов. Россия начала стремительно действовать, чтобы потеснить Францию, бывшую колониальную державу Мадагаскара, как главного иностранного партнера этой африканской страны после того, как Майкл Андрианирина возглавил переворот в октябре и стал президентом на фоне протестов из-за отключений воды и света.

"Эта передача техники является новым этапом в поддержке, которую россия оказывает Мадагаскару", — заявил во вторник на военной базе Ивато временный поверенный в делах посольства россии в столице Антананариву Алексей Буряк в присутствии Андрианирины, министров и военных руководителей. — "Этот дружеский жест со стороны россии демонстрирует, что мы являемся надежным партнером".

российский «Африканский корпус» заявил о выводе войск с севера Мали27.04.26, 20:14 • 5003 просмотра

россия использует военные партнерства для углубления своего присутствия в Африке, оказывая поддержку нестабильным государствам, таким как Центральноафриканская Республика и Мали, и подписывая соглашения об оборонном сотрудничестве с несколькими другими странами в стремлении расширить свое влияние на континенте.

Андрианирина, полковник армии, нарушил традицию, выбрав москву для своего первого зарубежного визита и встретившись с президентом владимиром путиным вместо поездки во Францию, как это делали его предшественники. Впоследствии он также встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

рф вербует наемников из Африки через соцсети и отправляет на смерть — разведка28.05.26, 17:55 • 3195 просмотров

Ольга Розгон

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