россия передала Мадагаскару дополнительную партию военной техники для усиления своего влияния в Африке
Киев • УНН
рф отправила Мадагаскару электростанции и транспорт для переоснащения армии. москва стремится стать главным партнером страны вместо Франции.
россия отправила дополнительную партию военной техники на Мадагаскар, чтобы помочь переоснастить военно-инженерный корпус этого островного государства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Груз, включавший мобильные электростанции и транспортные средства, дополняет предыдущие передачи бронеавтомобилей, оружия и боеприпасов. Россия начала стремительно действовать, чтобы потеснить Францию, бывшую колониальную державу Мадагаскара, как главного иностранного партнера этой африканской страны после того, как Майкл Андрианирина возглавил переворот в октябре и стал президентом на фоне протестов из-за отключений воды и света.
"Эта передача техники является новым этапом в поддержке, которую россия оказывает Мадагаскару", — заявил во вторник на военной базе Ивато временный поверенный в делах посольства россии в столице Антананариву Алексей Буряк в присутствии Андрианирины, министров и военных руководителей. — "Этот дружеский жест со стороны россии демонстрирует, что мы являемся надежным партнером".
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россия использует военные партнерства для углубления своего присутствия в Африке, оказывая поддержку нестабильным государствам, таким как Центральноафриканская Республика и Мали, и подписывая соглашения об оборонном сотрудничестве с несколькими другими странами в стремлении расширить свое влияние на континенте.
Андрианирина, полковник армии, нарушил традицию, выбрав москву для своего первого зарубежного визита и встретившись с президентом владимиром путиным вместо поездки во Францию, как это делали его предшественники. Впоследствии он также встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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