В начале июля 2026 года подконтрольный рф "Африканский корпус" понес потери в Мали после засады повстанцев. По данным Главного управления разведки, во время боя российские военные отступили, оставив без поддержки силы малийской хунты. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

По информации ГУР, засада произошла в начале июля в районе населенного пункта Табришат в районе Гао на северо-востоке Мали. Местные повстанческие группировки устроили засаду для россиян и сил тамошней хунты.

В разгар атаки, когда от огня повстанцев колонна начала нести серьезные потери в бронетехнике и живой силе, россияне отступили, оставив военных малийской хунты на произвол судьбы. Никакой наземной или воздушной поддержки своим "союзникам" московиты не оказали, хотя на вооружении "Африканского корпуса" имеются беспилотники типа "Орион", вертолеты Ми-24 и Ми-8

В результате, по предварительным данным, в бою повстанцы ликвидировали как минимум 60 малийских военнослужащих и взяли в плен минимум 30. Еще десятки — ранены.

Эпизод в очередной раз показал, что россия использует военных малийской хунты как "пушечное мясо" для достижения собственных целей в Мали. Такой подход государство-агрессор исповедует и во время преступной войны против Украины, когда отправляет иностранных наемников на смерть в "мясных штурмах". Главари "Африканского корпуса" в Мали ведут себя как рабовладельцы — солдаты армии тамошнего режима служат для россиян челядью: выполняют всю черновую работу, работают грузчиками, убирают за московитами в казармах

Кроме того, по предварительной информации, среди командования войск малийской хунты россияне формируют коррупционные сети — в частности, продают оружие, в основном стрелковое, которое ранее поставили в рамках так называемой "военной помощи"

Единственная цель россии в Мали — установить контроль над природными ресурсами страны, прежде всего месторождениями золота и урана, а также расширить плацдарм для дальнейшей экспансии на Африканском континенте