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Ракетный удар рф по Кременчугу: уже двое погибших и 9 пострадавших

Киев • УНН

 • 458 просмотра

В результате ракетного обстрела Кременчугской общины погибли два человека, еще девять пострадали. Повреждены дома и автомобили.

Ракетный удар рф по Кременчугу: уже двое погибших и 9 пострадавших

В Полтавской области два человека погибли и 9 пострадали в результате вражеского обстрела Кременчугской громады 7 октября. Об этом сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Подробности

7 октября, как указано, враг осуществил ракетный обстрел Кременчугской громады.

"По предварительной информации, погибли два человека — 72-летняя женщина и мужчина 1986 года рождения", — сообщили в полиции.

"Количество пострадавших возросло до девяти человек (восемь травмированных, один человек пережил острую стрессовую реакцию)", — добавили правоохранители.

Также указано, что повреждены жилые дома и транспортные средства местных жителей.

"Спасательная операция продолжается. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Также полиция показала видео ликвидации последствий ракетного обстрела Кременчуга.

Юлия Шрамко

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