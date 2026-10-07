Ракетний удар рф по Кременчуку: уже двоє загиблих і 9 постраждалих
Київ • УНН
Унаслідок ракетного обстрілу Кременчуцької громади загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали. Пошкоджено будинки й автомобілі.
У Полтавській області дві людини загинули та 9 постраждали внаслідок ворожого обстрілу Кременчуцької громади 7 жовтня. Про це повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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7 жовтня, як вказано, ворог здійснив ракетний обстріл Кременчуцької громади.
"За попередньою інформацією, загинуло двоє осіб – 72-річна жінка та чоловік 1986 року народження", - повідомили у поліції.
"Кількість постраждалих зросла до девʼяти осіб (вісім травмованих, одна людина зазнала гострої стресової реакції)", - додали правоохоронці.
Також вказано, що пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби місцевих мешканців.
"Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється", - ідеться у повідомленні.
Також поліція показала відео з ліквідації наслідків ракетного обстрілу Кременчука.