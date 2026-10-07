Ракетная атака на Кременчуг: поражены жилые дома и предприятие

Во время массированной ракетной атаки зафиксировано попадание по жилому району в Кременчуге. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч, информирует УНН.

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По его словам, в результате вражеского удара повреждены многоквартирные дома.

Все службы направлены на место. Информация о пострадавших уточняется - отметил Дякивныч.

Он добавил, что также враг попал в одно из предприятий в Кременчугском районе.

Напомним

В июне россия атаковала Кременчугский район ракетами и дронами, были поражены промышленные объекты.

Враг атаковал Кременчуг, в районе есть повреждения на предприятиях