Ракетная атака на Кременчуг: поражены жилые дома и предприятие
Киев • УНН
Во время массированной атаки ракеты попали в жилой район Кременчуга и предприятие в районе. Информацию о пострадавших уточняют.
Во время массированной ракетной атаки зафиксировано попадание по жилому району в Кременчуге. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч, информирует УНН.
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По его словам, в результате вражеского удара повреждены многоквартирные дома.
Все службы направлены на место. Информация о пострадавших уточняется
Он добавил, что также враг попал в одно из предприятий в Кременчугском районе.
Напомним
В июне россия атаковала Кременчугский район ракетами и дронами, были поражены промышленные объекты.
Враг атаковал Кременчуг, в районе есть повреждения на предприятиях14.05.26, 09:59 • 3654 просмотра