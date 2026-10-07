Ракетна атака на Кременчук: уражено житлові будинки та підприємство
Київ • УНН
Під час масованої атаки ракети влучили в житловий район Кременчука та підприємство в районі. Інформацію про постраждалих уточнюють.
Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоквартирні будинки.
Всі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточнюється
Він додав, що також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі.
Нагадаємо
У червні росія атакувала Кременчуцький район ракетами та дронами, були уражені промислові об'єкти.
Ворог атакував Кременчук, у районі є пошкодження на підприємствах14.05.26, 09:59 • 3654 перегляди