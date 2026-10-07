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Ракетна атака на Кременчук: уражено житлові будинки та підприємство

Київ • УНН

 • 2660 перегляди

Під час масованої атаки ракети влучили в житловий район Кременчука та підприємство в районі. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Ракетна атака на Кременчук: уражено житлові будинки та підприємство

Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоквартирні будинки.

Всі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточнюється

- зазначив Дяківнич.

Він додав, що також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

Нагадаємо

У червні росія атакувала Кременчуцький район ракетами та дронами, були уражені промислові об'єкти.

Ворог атакував Кременчук, у районі є пошкодження на підприємствах14.05.26, 09:59 • 3654 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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