В Кременчуге мужчина умер после пребывания в ТЦК, начато расследование - ГБР

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства смерти мужчины после пребывания в Кременчугском районном ТЦК и СП в Полтавской области, сообщили в ГБР, пишет УНН.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти 52-летнего мужчины, который после пребывания в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями - сообщили в ГБР.

Как указали в ГБР, по предварительной информации, вечером 2 июля 2026 года сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением мужчины. Во время общения у водителя, как указано, выявили признаки алкогольного опьянения.

Ночью 3 июля мужчину доставили в Кременчугский районный ТЦК и СП, где он находился до 4 июля. Правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения им телесных повреждений в этот период. Впоследствии мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц Кременчуга. 5 июля его прооперировали, однако 9 июля он умер - отметили в ГБР.

По данным ГБР, "согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния под оболочки и в вещество головного мозга". "По предварительным выводам, телесные повреждения могли быть причинены действием тупого предмета", - говорится в сообщении.

Уголовное производство, как указано, открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

"В настоящее время сотрудники ГБР устанавливают полную хронологию событий, обстоятельства получения мужчиной телесных повреждений и лиц, которые могут быть к этому причастны", - сообщили в бюро.

В рамках уголовного производства, как отмечается, "изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, проводятся допросы сотрудников центра, исследуются документы и другие материалы, которые могут иметь значение для установления обстоятельств события".

"Также проверяются действия всех лиц, которые контактировали с мужчиной с момента его остановки сотрудниками полиции до госпитализации", - сказано в сообщении.

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