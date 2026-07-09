В Ужгороде в больнице умер мужчина после падения из окна ТЦК, открыто производство - полиция

В Ужгороде в больнице умер мужчина после падения из окна ТЦК в Ужгороде, умер в больнице, открыто уголовное производство, сообщили в четвер в Закарпатском областном ТЦК и СП и ГУНП в Закарпатской области, пишет УНН.

Детали

"Сообщаем о том, что гражданин, который 8 июля выпрыгнул из окна 3 этажа здания, используемого Ужгородским ТЦК и СП, был госпитализирован и умер в медицинском учреждении. Обстоятельства инцидента зафиксированы камерой наблюдения. На видео видно, как гражданин направляется к окну", - сообщили в Закарпатском областном ТЦК.

По данным ТЦК, "до момента инцидента мужчина находился в помещении и вел себя спокойно". "Перед этим он сообщил о готовности проходить службу в Силах обороны Украины на территории Закарпатской области", - говорится в сообщении.

"Сразу после происшествия военнослужащие Закарпатского областного ТЦК и СП, а также другие лица, находившиеся на месте, оказали первую неотложную помощь пострадавшему, вызвали экстренные службы и до прибытия медиков продолжали оказывать ему доврачебную помощь", - указали в ТЦК.

"Скорая", согласно сообщению, "госпитализировала мужчину, однако, несмотря на все усилия медицинских работников, спасти его жизнь не удалось". "От полученных травм он умер в лечебном учреждении", - сообщили в ТЦК.

"По факту происшествия назначено служебное расследование для установления всех обстоятельств инцидента. Руководство Закарпатского областного ТЦК и СП обеспечивает всестороннее содействие правоохранительным органам, в полном объеме сотрудничает со следствием и Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с целью обеспечения объективного, всестороннего и прозрачного расследования", - указали в ТЦК.

По данным ГУНП в Закарпатской области, полиция расследует смерть мужчины после падения из административного здания в Ужгороде.

"Сотрудники Ужгородского районного управления полиции расследуют смерть мужчины, который получил телесные повреждения в результате падения из окна здания ТЦК и СП", - сообщили в полиции.

Как указали в полиции, происшествие случилось вчера, 8 июля. На месте работала следственно-оперативная группа, которая провела первоочередные следственные действия и задокументировала обстоятельства инцидента. Потерпевший с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

"Несмотря на принятые врачами меры, мужчина умер в больнице", - подтвердили в полиции.

По факту смерти в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначены необходимые судебные экспертизы, продолжается установление всех обстоятельств происшествия.

В представительстве Уполномоченного ВРУ по правам человека в Закарпатской области накануне сообщили, что "относительно информации о падении военнообязанного из окна третьего этажа Ужгородского районного ТЦК и СП по поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека осуществлен целевой мониторинговый визит".

"Представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков незамедлительно прибыл в Ужгородский районный ТЦК и СП для выяснения обстоятельств происшествия в рамках парламентского контроля. Во время визита опрошены военнообязанные, находившиеся на сборном пункте, работники ТЦК и СП, отобраны письменные объяснения, а также просмотрены записи камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, приведенной представительством Уполномоченного ВРУ по правам человека, "военнообязанный имел статус ограниченно годного к военной службе". "6 июля 2026 года он был доставлен сотрудниками отделения полиции № 2 Ужгородского районного управления полиции. Впоследствии он был призван на военную службу и определен для прохождения службы в одном из подразделений Национальной гвардии Украины в Закарпатской области, где находился в пункте сбора в ожидании отправки", - сказано в сообщении.

"По факту события Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка начата проверка", - указали в представительстве Уполномоченного ВРУ по правам человека.

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