В столкновениях с ТЦК и полицией во Львове участвовали около 200 гражданских - прокуратура

В стычках с участием толпы, ТЦК и полиции во Львове участвовали около 200 гражданских, сообщили в четвер в Офисе Генпрокурора, указав, что по инциденту с участием военнослужащих, полиции и гражданских начато расследование, пишет УНН.

Детали

"Начато расследование обстоятельств инцидента, произошедшего во Львове с участием военнослужащих ВСУ, сотрудников полиции и около 200 гражданских лиц", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

На данный момент, как указано, открыто два уголовных производства по фактам препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период и насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Квалификация: ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Столкновения с толпой и ТЦК во Львове расследуют полиция и СБУ, есть задержанный за нападение на полицейского

По данным прокуратуры, 8 июля 2026 года во Львове на проспекте Красной Калины "группа лиц заблокировала, повредила и перевернула автомобиль военнослужащих Сыховского РТЦК и СП, которые выполняли служебные обязанности". "Толкотня и агрессивные действия в отношении представителей ВСУ продолжались также в ночь на 9 июля", - указали в Офисе Генпрокурора.

"Для пресечения противоправных действий и стабилизации ситуации на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Во время попытки правоохранителей успокоить толпу отдельные лица оказывали сопротивление. Один из активных участников события напал на заместителя начальника одного из районных управлений полиции Львова. Правоохранитель получил многочисленные телесные повреждения и травмы головы", - говорится в сообщении.

"На данный момент ни одно лицо не задержано. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к противоправным действиям", - указали в Офисе Генпрокурора информацию по состоянию на 14:25.

Дополнение

Вечером 8 июля во Львове, в районе Сыхова, толпа пыталась "освободить" мужчину от сотрудников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, который находился в розыске.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил ночью, что "провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации с блокированием автомобилей ТЦК на Сыхове".

Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове, указав, что ожидает "справедливой" реакции от правоохранительных органов.