Столкновения с толпой и ТЦК во Львове расследуют полиция и СБУ, есть задержанный за нападение на полицейского

Национальная полиция и Служба безопасности Украины проводят досудебные расследования по фактам событий во Львове, где, согласно сообщениям, толпа заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военных ТЦК после задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

"По фактам событий во Львове Национальная полиция и Служба безопасности Украины проводят досудебные расследования", - говорится в сообщении Нацполиции.

В частности, следователи Национальной полиции "расследуют нападение на полицейского, который обеспечивал общественный порядок во время инцидента".

По этому факту Нацполицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). "Полицейские установили личность нападавшего, он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении", - отметили в полиции.

Кроме того, как сообщается, Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период).

"Все материалы, собранные полицией во время документирования этого инцидента, переданы в СБУ для приобщения к материалам уголовного производства", - сказано в сообщении.

Дополнение

Вечером 8 июля во Львове, в районе Сыхова, толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил ночью, что "провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации с блокированием автомобилей ТЦК на Сыхове".

Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове, указав, что ожидает "справедливой" реакции от правоохранительных органов