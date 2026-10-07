Российская атака убила 12 человек: в Прилуках погиб 8-летний мальчик

После массированной атаки рф с использованием баллистики в ночь на 7 октября продолжаются спасательные работы в Киеве и четырех областях, известно о 12 погибших, среди них ребенок. Об этом сообщил глава МВД Иван Выгивский в соцсетях, пишет УНН.

На восьми локациях — в Киеве и области, в Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях в эти минуты продолжаются аварийно-спасательные работы. Этот комбинированный террористический удар по украинским городам убил 12 человек. Еще более 40 гражданских получили ранения. В Прилуках спасатели и полицейские ищут пропавших без вести людей, которые могут находиться под завалами обычной пятиэтажки. Из-за вражеской атаки на город погибли уже 6 человек, среди них — 8-летний мальчик. Еще 34 человека, в частности 5 детей, травмированы. Младшей девочке всего 3 года — написал Выговский.

Что атаковал враг

"Жилые дома, склад с сантехникой, гаражный кооператив, магазины — этот удар снова пришелся по гражданским, по семьям, которые спали в своих домах. Никакого военного смысла не было и в обстреле одного из кладбищ столицы", — сообщил глава МВД.

По его словам, на местах атаки продолжают работать все наши подразделения и необходимые службы. "В Кременчуге и Прилуках разворачиваем мобильные сервисные центры МВД — граждане могут бесплатно восстановить утраченные документы или выбраковать автомобили. Привлекаем и подразделения из соседних областей, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия атаки", — отметил он.

Пострадала полицейская

"К сожалению, сегодня тяжелый день и для коллектива системы МВД. В Прилуках из-за удара ранена полицейская. Ее муж, который еще недавно воевал в составе полиции на фронте, и мать погибли. Вечная память всем погибшим и соболезнования семьям", — указал министр.

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