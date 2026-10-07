Російська атака вбила 12 людей: у Прилуках загинув 8-річний хлопчик

Після масованої атаки рф з використанням балістики у ніч на 7 жовтня тривають рятувальні роботи у Києві та чотирьох областях, відомо про 12 загиблих, серед них дитина. Про це повідомив голова МВС Іван Вигівський у соцмережах, пише УНН.

На восьми локаціях - у Києві та області, на Кіровоградщині, Чернігівщині та Полтавщині в ці хвилини тривають аварійно-рятувальні роботи. Цей комбінований терористичний удар по українських містах убив 12 людей. Ще понад 40 цивільних поранені. У Прилуках рятувальники та поліцейські шукають зниклих безвісти людей, які можуть перебувати під завалами звичайної пʼятиповерхівки. Через ворожу атаку на місто загинули вже 6 людей, серед них - 8-річний хлопчик. Ще 34 людини, зокрема 5 дітей - травмовані. Найменшій дівчинці всього 3 роки - написав Вигівський.

Що атакував ворог

"Житлові будинки, склад із сантехнікою, гаражний кооператив, крамниці - цей удар знову був по цивільних, по родинах, які спали в своїх оселях. Жодного військового сенсу не було й в обстрілі одного з кладовищ столиці", - повідомив голова МВС.

З його слів, на місцях атаки продовжують працювати всі наші підрозділи та необхідні служби. "У Кременчуці та Прилуках розгортаємо мобільні сервісні центри МВС - громадяни можуть безкоштовно відновити втрачені документи або вибракувати автомобілі. Залучаємо й підрозділи із сусідніх областей, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки атаки", - зазначив він.

Постраждала поліцейська

"На жаль, сьогодні важкий день і для колективу системи МВС. У Прилуках через удар поранена поліцейська. Її чоловік, який ще донедавна воював у складі поліції на фронті, та мати загинули. Вічна памʼять усім загиблим та співчуття родинам", - вказав міністр.

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