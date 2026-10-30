российские ракеты попали в промышленное предприятие под Кременчу́гом

российские войска атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, информирует УНН.

Детали

По его словам, в настоящее время информация о последствиях удара уточняется

Тем временем OSINT-каналы информируют, что по Кременчугу ударили девять ракет. При этом один из прилетов пришелся по промышленному предприятию.

В 4:07 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Напомним

В результате российских атак 29 октября три человека погибли, 32 пострадали, из них 6 детей.

Ракетная атака на Кременчуг: поражены жилые дома и предприятие