российские ракеты попали в промышленное предприятие под Кременчу́гом
Киев • УНН
российские войска атаковали предприятие в Кременчугском районе. Последствия удара уточняются, OSINT-каналы сообщили о девяти ракетных ударах по Кременчу́гу.
российские войска атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, информирует УНН.
Детали
По его словам, в настоящее время информация о последствиях удара уточняется
Тем временем OSINT-каналы информируют, что по Кременчугу ударили девять ракет. При этом один из прилетов пришелся по промышленному предприятию.
В 4:07 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
Напомним
В результате российских атак 29 октября три человека погибли, 32 пострадали, из них 6 детей.
Ракетная атака на Кременчуг: поражены жилые дома и предприятие07.10.26, 07:53 • 5662 просмотра