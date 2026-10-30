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російські ракети влучили у промислове підприємство під Кременчуком

Київ • УНН

 • 5898 перегляди

російські війська атакували підприємство у Кременчуцькому районі. Наслідки удару уточнюють, OSINT-канали повідомили про дев’ять ракетних ударів по Кременчуку.

російські ракети влучили у промислове підприємство під Кременчуком

російські війська атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нині інформація щодо наслідків удару уточнюється

Тим часом OSINT-канали інформують, що по Кременчуку вдарили дев'ять ракет. При цьому один із прильотів припав на промислове підприємство.

О 4:07 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо

Внаслідок російських атак 29 жовтня троє людей загинули, 32 постраждали, з них 6 дітей.

Ракетна атака на Кременчук: уражено житлові будинки та підприємство07.10.26, 07:53 • 5710 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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