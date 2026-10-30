російські ракети влучили у промислове підприємство під Кременчуком
Київ • УНН
російські війська атакували підприємство у Кременчуцькому районі. Наслідки удару уточнюють, OSINT-канали повідомили про дев’ять ракетних ударів по Кременчуку.
російські війська атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує УНН.
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За його словами, нині інформація щодо наслідків удару уточнюється
Тим часом OSINT-канали інформують, що по Кременчуку вдарили дев'ять ракет. При цьому один із прильотів припав на промислове підприємство.
О 4:07 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо
Внаслідок російських атак 29 жовтня троє людей загинули, 32 постраждали, з них 6 дітей.
Ракетна атака на Кременчук: уражено житлові будинки та підприємство07.10.26, 07:53 • 5710 переглядiв