Количество пострадавших из-за вражеской атаки на Кременчуг возросло до 47
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Кременчуг получили травмы 47 человек, среди них двое детей. Два человека погибли, последствия документируют.
Число пострадавших в результате вражеской атаки на Кременчуг возросло до 47 человек. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч, передает УНН.
По состоянию на 18:50 известно о 47 травмированных, среди которых двое детей. Два человека погибли
По его словам, работа оперативного штаба продолжается. Работники полиции и СБУ документируют последствия военного преступления, собирают информацию о пострадавших, поврежденном и уничтоженном имуществе.
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