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The Washington Post

Количество пострадавших из-за вражеской атаки на Кременчуг возросло до 47

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

В результате вражеской атаки на Кременчуг получили травмы 47 человек, среди них двое детей. Два человека погибли, последствия документируют.

Количество пострадавших из-за вражеской атаки на Кременчуг возросло до 47
Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Кременчуг возросло до 47 человек. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч, передает УНН.

По состоянию на 18:50 известно о 47 травмированных, среди которых двое детей. Два человека погибли 

- сообщил Дякивныч.
Последствия атаки рф на Полтавскую область. Фото: ГСЧС

По его словам, работа оперативного штаба продолжается. Работники полиции и СБУ документируют последствия военного преступления, собирают информацию о пострадавших, поврежденном и уничтоженном имуществе.

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Антонина Туманова

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