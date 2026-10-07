Количество пострадавших из-за вражеской атаки на Кременчуг возросло до 47

Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Кременчуг возросло до 47 человек. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч, передает УНН.

По состоянию на 18:50 известно о 47 травмированных, среди которых двое детей. Два человека погибли - сообщил Дякивныч.

Последствия атаки рф на Полтавскую область. Фото: ГСЧС

По его словам, работа оперативного штаба продолжается. Работники полиции и СБУ документируют последствия военного преступления, собирают информацию о пострадавших, поврежденном и уничтоженном имуществе.

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