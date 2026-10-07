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The Guardian

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Кременчук зросла до 47

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Унаслідок ворожої атаки на Кременчук травмувалися 47 людей, серед них двоє дітей. Двоє людей загинули, наслідки документують.

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Кременчук зросла до 47
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до 47 людей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає УНН.

Станом на 18:50 відомо про 47 травмованих, серед яких двоє дітей. Двоє людей загинули 

- повідомив Дяківнич.
Наслідки атаки рф на Полтавщину. Фото: ДСНС

За його словами, робота оперативного штабу триває. Працівники поліції та СБУ документують наслідки воєнного злочину, збирають інформацію про потерпілих, пошкоджене та знищене майно.

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Антоніна Туманова

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