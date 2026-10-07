Кількість постраждалих через ворожу атаку на Кременчук зросла до 47
Київ • УНН
Унаслідок ворожої атаки на Кременчук травмувалися 47 людей, серед них двоє дітей. Двоє людей загинули, наслідки документують.
Фото: ДСНС
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до 47 людей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає УНН.
Станом на 18:50 відомо про 47 травмованих, серед яких двоє дітей. Двоє людей загинули
За його словами, робота оперативного штабу триває. Працівники поліції та СБУ документують наслідки воєнного злочину, збирають інформацію про потерпілих, пошкоджене та знищене майно.
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