Кількість постраждалих через ворожу атаку на Кременчук зросла до 47

Фото: ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до 47 людей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає УНН.

Станом на 18:50 відомо про 47 травмованих, серед яких двоє дітей. Двоє людей загинули - повідомив Дяківнич.

Наслідки атаки рф на Полтавщину. Фото: ДСНС

За його словами, робота оперативного штабу триває. Працівники поліції та СБУ документують наслідки воєнного злочину, збирають інформацію про потерпілих, пошкоджене та знищене майно.

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