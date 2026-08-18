С 1982 по 2014 год: тренера по танцам на Полтавщине подозревают в сексуальных преступлениях в отношении воспитанниц

В Полтавской области руководителя танцевального ансамбля подозревают в многолетних сексуальных преступлениях в отношении воспитанниц, сообщили во вторник в Офисе генпрокурора, пишет УНН.

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"Руководитель Кременчугской окружной прокуратуры Олег Балаев сообщил о подозрении руководителю и тренеру одного из местных танцевальных коллективов в совершении уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности детей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, "руководитель ансамбля под вымышленными предлогами приглашал детей к себе в кабинет и совершал в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанниц развратные действия и сексуальное насилие".

Эти факты, как указано, прокуроры выявили во время мониторинга информационного пространства: "в социальных сетях бывшие участницы ансамбля делились воспоминаниями о жестоком обращении и сексуальном развращении со стороны тренера".

"Сразу было начато досудебное расследование, в ходе которого установлены 4 потерпевшие женщины, преступления в отношении которых были совершены в детском возрасте в период с лета 1982 года по весну 2014 года", — отметили в прокуратуре.

Согласно выводам судебно-психологических экспертиз, как сообщается, руководителю ансамбля сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса, действовавшим на момент совершения преступлений: совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста; покушение на совершение действий, направленных на удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния потерпевшей; совершение развратных действий в отношении малолетней лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшей; удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности, сообщили в Офисе генпрокурора.

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